Kurt Cobain (†27) je dnes již legenda, ale jeho život byl směskou nezřízeného života, depresí, hysterického štěstí a okázalých gest. Přesto měl v sobě jistou hlubokou moudrost, což dokazoval i slovy. Jeho citáty jistě stojí za pozornost.

Kurt Cobain se narodil 20. února 1967 v malém americkém městečku Aberdeen ležícím 140 km jihozápadně od Seattlu. Matka Wendy byla servírka, otec Donald automechanik. Cobaina velmi ovlivnil rozchod rodičů, nesl ho těžce a často na toto období vzpomínal jako na to nejhorší v životě. Kromě depresí z nahromaděného smutku se malý Kurt potýkal také s hyperaktivitou, silné léky, které na ni dostával, způsobily, že se špatně vyvíjel a byl velmi hubený.

Heroický až do konce

Na začátku roku 1994 se během evropského turné Cobain pokusil o sebevraždu a hrst léků na uklidnění zapil skleničkou šampaňského. Podařilo se mu zachránit život a incident ututlat. Okamžitě ho poslali do Seattlu, kde nastoupil do léčebny. Začátkem dubna ale utekl a zabarikádoval se v domě. Bezvládné tělo našel elektrikář, který se tam dobýval a dlouho se nikdo nehlásil. V květináči byl dopis na rozloučenou. Nebyl adresovaný rodině, přátelům ani fanouškům, ale imaginárnímu kamarádovi z dětství jménem Boddah. Psal červenou fixou a z písma byla cítit bolest na duši i na těle, kterou prožíval. Poslední slova "Miluji vás, miluji vás" nerozdýchala vdova Courtney Love a o dva dny později jen o chlup unikla smrti z předávkování.

Dědička

V únoru 1992 se Kurt Cobain a Courtney Love (55) na Havaji vzali a 18. srpna se v Los Angeles za velké mediální pozornosti slavnému páru narodila dcera Frances Bean (27). Bohužel ale neměla šťastné dětství. Otec spáchal sebevraždu a matka se nedokázala zbavit drog. Na základě soudního rozhodnutí ji vychovávala babička Wendy (Cobainova matka) a teta Kimberly. Jen, co Frances Bean dosáhla zletilosti a mohla začít po měsíčním kapesném 2 milionů korun ukrajovat z dědictví po otci, chtěla Love moralizovat a dávat rady, jak s penězi naložit. Vztah mezi matkou a dcerou je dodnes jako na houpačce. Právě nedostatek rodičovské lásky vedl ke spontánnímu sňatku se členem kapely The Eeries. Nyní už je jediná dcera zesnulého Kurta Cobaina rozvedená, snaží se najít s matkou společnou řeč a vymezit hranice. Jen kdyby tak často nezdůrazňovala, že mnohem radši než grunge scénu, Nirvanu a otcovy citové výlevy má legendární Oasis nebo Mercury Rev.

O životě

„Nikdo se nebojí výšek, bojí se pádu. Nikdo se nebojí říct Miluji tě, bojí se odpovědi."

„Dokud neznáme všechny odpovědi, nemáme právo prosazovat názor."

„Být neustále pozitivní znamená ignorovat vše, co je důležité, svaté a cenné. Být neustále negativní znamená být ohrožen směšností a hanbou."

„Pokud s tréninkem přichází dokonalost, ale nikdo není dokonalý, nač trénovat?"

O hudbě

„Slova jsou na nic. Všechno už bylo řečeno. Slova nejsou tak důležitá jako energie odvozená z hudby, zejména u živáků."

„Chtěl bych z našich posluchačů odstranit všechny homofoby, sexisty a rasisty. Vím, že nás poslouchají a to mě opravdu znepokojuje."

„Díky za tu tragédii. Potřeboval jsem ji ke svému tvoření."

O sobě

„Raději budu nenáviděn za to, co jsem, než milován za to, co nejsem."

„Jsem nejhorší v tom, co dělám nejlépe, a za tento dar se cítím požehnán."

„Je tolik věcí, které jsem chtěl udělat, místo toho tu jen sedím a stěžuju si na svůj nudný život."

„Kdybych skrze své oči mohl ukázat svou duši, můj úsměv by všechny rozplakal."

„Smějou se mi, protože jsem jiný. Já se jim směju, protože jsou všichni stejní."

O bolesti

„Unavovalo mě předstírat, že jsem někdo jiný, jen abych vycházel s lidma, jen kvůli potřebě mít přátele."

„Jsem šťastný, protože dnes jsem našel kamarády... jsou v mé hlavě. Jsem otřesný, ale to je v pohodě, protože to jste i vy."

„Jestliže umřeš, jsi šťastný a tvoje duše žije dál. Nebojím se umírání. Naprostý klid po smrti, stát se někým jiným, to je ta nejlepší naděje, jakou mám."

„Je lepší shořet, než vyhasnout.“ - Z dopisu na rozloučenou, Cobain citoval úryvek z písně Neila Younga.