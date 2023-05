Co čeká Kuchařovou? Expertka popsala fáze rozchodu, zášť může trvat rok

Manželství Ondřeje Brzobohatého a Taťány Kuchařové už je více než rok rozvedeno. Nyní už zbývá jen dořešit církevní žalobu o anulaci sňatku. Žádost podala u Metropolitního církevního soudu v Praze Miss World 2006. V dokumentu stojí, že se herec a muzikant Ondřej Brzobohatý rád převlíká do ženských šatů. Kuchařová dokonce tvrdí, že po ní požadoval sex jako žena.

Brzobohatý se pochopitelně začal bránit. Na svém Instagramu nalákal sledující k přečtení jeho rozhovoru pro Blesk. Po vydání příspěvku i rozhovoru se strhla na sociálních sítích doslova mela. Celebrity ve velkém vyjádřily podporu Brzobohatému, Kuchařová zůstala u svého příspěvku zcela opuštěná.

Život po rozchodu

Celebrity i veřejnost se ptají na jediné, proč modelka vytahuje na povrch takové věci, jako jsou intimnosti. Vypadá to, jako by se ještě přes rozvod nepřenesla. Celá situace se začala vyostřovat ještě poté, co začal Brzobohatý přidávat příspěvky na Instagram se svou novou partnerkou moderátorkou Danielou Písařovicovou. To mohla být pro úspěšnou modelku pomyslná tečka.

To jak různí lidé bojují s rozchodem, přiblížila pro Šíp psycholožka Romana Zbořilová. „Rozchod je zpravidla traumatizující záležitost, ale jeho vnímání je velmi individualní. Určitě záleží na tom, kdo z páru je iniciátorem rozchodu, tedy, kdo z dvojice přišel s návrhem na rozchod jako první. Ten to má většinou o něco více zpracované. Co se týká reakce, jinak prožívají první rozchodovou fázi introverti a jinak extroverti. Introvertněji založené lidi dusí po rozchodu emoce, prožívají pocity bezmoci, ale obvykle s osudem bojují o samotě. Prostě si první dny nebo týdny protrpí uzavření sami do sebe,“ vysvětluje.

„Extrovertnější část populace má zase tendenci o svých prožitcích mluvit, někdy až moc. Někteří jsou schopni svůj porozchodový přetlak upustit kdykoli a kdekoli. Někdy ale zajdou i mnohem dál a dělají bývalému partnerovi naschvály, nebo se snaží pošpinit jeho pověst. Za vše můžou nekontrolované emoce a nutnost odžít si svoje trauma "hlasitým" způsobem. Specifickou kapitolou jsou pak nečekané rozchody, což pro opouštěného člověka vždy znamená významný akutní stres. To může mít za následek i velmi dlouhé a náročné vyrovnávání se s danou situací, které může trvat až rok. A ještě mnohem déle může mít zklamaný partner problém navázat vztah nový, pokud nemá ten původní zcela vyřešen. Možná jste se někdy s nevyřešenou minulostí partnera setkali, takže víte svoje...,“ dodává.

Tečka za Brzobohatým

Kuchařová se snažila za svým bývalým manželem udělat už několikrát tečku. Smazala si svůj těžce vybudovaný účet na Instagramu, kvůli tomu, že jí nešlo změnit příjmení. Dále se také zavalila prací, hodně cestovala a dokonce vyhledala pomoc terapeuta.