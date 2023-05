Kristýna Leichtová: Tahle země není pro děti. Dobře, že se o tom začíná mluvit

V okamžiku, kdy se žena stane maminkou, se její život v mnohém změní. Kromě všech změn, které by člověk očekával, je také velmi časté, že je najednou velmi náročné zapojit se do společnosti. Jedním z důvodů je to, že řada veřejných míst na přítomnost dětí zkrátka vůbec není připravená. Jednou ze známých osobností, která na tento problém s ráda upozorňuje, je herečka Kristýna Leichtová. Jako dvojnásobná maminka má zážitků z vlastního života více, než dost.

Na podzim loňského roku se Kristýna Leichtová na sociální síti svěřila se zážitkem, který v ní zanechal silnou stopu. V kavárně se totiž stala terčem útoku dvou starších žen, kterým vadila přítomnost jejích dvou dcer. I když od události uplynul již nějaký čas, téma je stále aktuální - připomnělo se například v březnu, kdy pražské bistro Marthy's Kitchen zveřejnilo svá nepříliš tolerantní pravidla pro přítomnost dětí v jejich podniku, která rodičům prakticky zabraňují v tom, aby se u nich s potomky cítili vítaní.

V souvislosti s ekonomickou krizí se také v poslední době hovoří o tom, jaká by měla být role matek ve společnosti a jak jim umožnit, aby se do ní nejen po pracovní stránce mohly zapojit i s potomky.

“Řekla bych, že tahle země jednoduše není pro děti. Nic na ně není připravené, je problém v restauraci sehnat i dětskou židličku, navíc se na vás řada lidí bude koukat skrz prsty, nejraději by asi byli, aby byly matky někde zalezlé a s dětmi nikam nechodily. Takhle se ale děti nemohou naučit, jak se ve společnosti mají chovat,” sdělila pro Kafe.cz Kristýna Leichtová, jak současnou situaci jako matka vidí.

Žijeme v nukleárních rodinách, tak to máme těžší

“Dřív bylo běžnější, že děti byly pořád s rodiči, což je správné a přirozené, pokud tedy nebudeme počítat období, kdy se děti hned dávaly do jeslí. Jenže v tu dobu také více fungovalo širší příbuzenstvo, babičky, tetičky a podobně. Dnes jsme hodně nukleární rodiny, tak je to těžší,” řekla pro Kafe.cz sympatická herečka.

Jako maminka dvou malých holčiček - Dorotky a Rozárky, je Kristýna Leichtová velmi ráda, že se o podobných tématech v poslední době více a více mluví veřejně. "Doufám, že když se o tom bude mluvit a bude nás s podobným názorem víc, něco se třeba změní. Zatím jsou rodiče, co to vidí takhle, bohužel asi dost v menšině," dodala.