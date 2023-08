Krejčířova vila bude mít už brzy nového majitele: Toho čeká práce jak na kostele

Přepychová a obrovská vila, kterou kdysi obýval mafián Radovan Krejčíř a která už roky zeje prázdnotou, znovu ožije. Honosné stavení, jež snad ve své době nemělo v Česku obdoby, je totiž na prodej. A zájemců je hned několik. Pravdou však zůstává, že nový majitel bude muset při rekonstrukci sáhnout hodně hluboko do kapsy.

Krejčířova vila je nemovitostí, které už léta fascinuje širokou veřejnost. Obrovské stavení, jež bylo v Česku posledním známým útočištěm nechvalně známého mafiána, bylo po jeho útěku a následném zatčení atrakcí hlavně pro vandaly a zvědavce. Už brzy by se do něj ale mohl nastěhovat nový majitel. Nemovitost se totiž dostala znovu na trh.

Nízká cena

Navzdory tomu, nakolik je celá svatba rozlehlá a jaký luxus nabízí, se na trhu objevila s poměrně nízkou cenovkou. Ta ale podle realitního makléře Ondřeje Černovického, který má prodej vily na starosti, odráží další náklady, které budu muset budoucí majitel vynaložit na to, aby byl dům vůbec obyvatelný.

„Minulost domu do ceny nijak nekomponujeme, řešíme spíše jeho budoucnost. Ale co se týče interiéru, dům samozřejmě vyžaduje značnou investici, řádově v desítkách milionů korun. Cenu jsme nastavili tak, aby fungovala jako nabídková, což se evidentně děje, protože odezva ze strany relevantních zájemců není negativní. Cena zkrátka reflektuje stav nemovitosti,” uvedl Černovický pro web Expres a dodal, že zájemců o koupi nemovitosti je dost. Možná je k tomu přesvědčila i poutavá reklama, ve které si zahrál filmový mafián Alexej Pyško, jež v klipu na oko shání nové bydlení. Tím pro něj má být právě Krejčírova vila.

Nový majitel si vše zařídí sám

Krejčířova vila prakticky od jeho útěku chátrala. Před lety v ní dokonce došlo k požáru, kvůli čemuž v ní ukrytý luxus ztratil svůj lesk. Například lázně, v nichž lze najít velký plavecký bazén anebo vířivku, dnes spíše děsí, než aby lákaly kohokoliv k odpočinku. A v podobném stavu je pochopitelně i zbytek domu.

Možná někoho překvapí fakt, že se vila prodává ve svém původním stavu. Jakmile tedy budoucí majitel za vilu „vyplázne” více jak 50 milionů korun, v tu chvíli celá práce teprve započne. „Nemělo cenu tam do ničeho zasahovat, pohybujeme se v takové cenové relaci, kdy ten kupující sám nejlépe ví, jak chce, aby to vypadalo. Nedávalo by smysl tam dělat něco na zakázku někomu, koho neznáme,” vysvětlil makléř.