Krampol popsal krásné gesto Vémoly: To by do zápasníka nikdo neřekl

Jiří Krampol se pyšní přátelstvím s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou. I Krampol měl v mládí velmi blízko k bojovým sportům, věnoval se boxu. Ve filmu Smrt krásných srnců si dokonce zahrál boxera.

Herec, bavič, moderátor a dabér pěje na Vémolu samou chválu. MMA díky němu dokonce sleduje a fandí mu i při jeho zápasech v hledišti. Krampol jakožto dabér legendárního Belmonda zkrátka umí ocenit pravou chlapskou zábavu.

Sportovec tělem i duší

Prostředí bojových sportů není pro Jiřího cizí. “Například box je krásný sport. Plno lidí si myslí, že to je násilné, ale někdy je více násilí třeba i ve fotbale. Faulují se a mnohdy toho druhého kopnou třeba i nešikovně do obličeje. Sám jsem pět let chodil na box, spároval jsem s výbornými boxery,“ rozmluvil se o své vášni k oblíbenému sportu pro Šíp.

Přátelství s Terminátorem

To, že se Krampol přátelí s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou, není žádné tajemství. Moderátor je častým účastníkem oslav ve Vémolandu, ukázal se jako host i v talk show Vémoly Karlos show. Minulý rok bojovníka Krampol dokonce symbolicky oddal s jeho dlouholetou partnerkou Lelou. “Karlose mám moc rád. Když se někdo domnívá, že jsou zápasníci hloupí, tak Karlos je důkaz toho, že to tak není. Je to báječný člověk,“ prozradil svůj názor na Terminátora. “Zápasy Karlose samozřejmě sleduju. Teď jak prohrál, mi to bylo moc líto. Vím, že se na ten zápas poctivě připravoval. To, že prohrál, to se prostě sem tam stane. Budu mu fandit i nadále.“

Vémolu a Krampola pojí velmi emotivní vzpomínka, která je bezpochyb důkaz pravého přátelství. “Když vyhrál Karlos zápas na vyprodané Štvanici, tak jsem tam byl a bylo to báječné. Karlos dostal pás šampióna a symbolicky mi ho dal. Diváci byli nadšení a tleskali, bylo to od něj moc hezké,“ dodal.