Král Karel III. podle věštby Nostradama: Krátké panování a nečekaný nástupce

Je to sice jen pár dní, co se Karel III. stal oficiálně králem a usedl na britský trůn, už nyní ale panují obavy o to, jak dlouho si korunu na své hlavě udrží. Podle dávné věštby Nostradama totiž v čele britské monarchie nebude nijak dlouho a na jeho místo nastoupí někdo, s kým nikdo vůbec nepočítá.

Lékař a věštec Michel de Nostre-Dame, známý spíše jako Nostradamus, vydal v šestnáctém století soupis svých proroctvích, ze kterého lidé čerpají dodnes. Problémem však je, že jsou proroctví zapsaná v jazyce, který není na první dobrou každému srozumitelný. I proto se do čtení ze soupisů Nostradama pouštějí vědci, kteří mají za to, že text chápou a umí jej správně interpretovat.

Odstoupení krále Karla

Jedním z těch, kdo podle webu Mirror soupisům rozuměl, byl spisovatel Mario Reading. Ten v roce 2006 vydal svou vlastní knihu, ve které poukazoval na některá z proroctvích a měl přitom za to, že souvisejí s britskou královskou rodinou. Jedno proroctví se pak týkalo samotného krále Karla III., který se dle slov Nostradama na královském trůnu moc dlouho neohřeje.

Jak napsal Mario Reading, král Karel III. se krátce po chopení se vlády své koruny vzdá ve prospěch jiného člena britské královské rodiny. A tím nemá být princ William, přestože je přímým následníkem trůnu. Králem se má totiž stát „někdo, koho si v roli krále vůbec nikdo nepředstavoval”. Podle spisovatele by mohlo jít o prince Harryho.

Naplněná proroctví

Přestože se na proroctví Nostradama mnozí dívají skepticky, některá z nich se skutečně naplnila. Nostradamus například předpověděl vraždu Johna F. Kennedyho, teroristický útok na World Trade Center v New Yorku a také poměrně podrobně poukazoval na smrt královny Alžběty II. O té tvrdil, že zemře v roce 2022 ve věku zhruba 96 let.

Podle některých výkladů Nostradamovy knihy se král Karel III. vzdá vlády kvůli nesouhlasu veřejnosti, která se nedokázala dosud zcela srovnat v jeho rozvodem s princeznou Dianou. Jiné zdroje zase uvádí, že bude jeho rozhodnutí souviset s jeho zdravotními problémy.