Africká hvězda Netflixu pobouřila při korunovaci slovy o příšerně bílém balkonu

V živém vysílání naplno řekla svůj názor, teď se potýká s ošklivou dohrou. Herečka Adjoa Andoh, která má africké kořeny, se při sledování korunovace neudržela a prohlásila, že je balkon Buckinghamského paláce „příšerně bílý”. Odkazovala přitom na to, že mezi členy monarchie není žádný člen jiné než bílé barvy pleti. Na televizi, která rozhovor s herečkou vysílala, se nyní valí lavina stížností.

Herečka Adjoa Andoh si pořádně zavařila. Hvězda seriálu Bridgertonovi byla jedním z hostů britské televizní stanice ITV, která kvůli korunovaci krále Karla III. odvysílala speciální program, v němž celá řada známých osobností živě komentovala dění v britských ulicích, Westminsterském opatství a také na balkoně Buckinghamského paláce. Na něm se na konci ceremoniálu ukázala celá královská rodina a mávala poddaným. A přestože šlo pro mnohé o krásný moment, Adjoa Andoh byla jiného názoru.

Příšerně bílý balkon

Herečka Adjoa Andoh se neudržela a při pohledu na britskou královskou rodinu stojící na balkoně Buckinghamského paláce vyjádřila to, co ji trápí. „Přešli jsme z bohaté diverzity opatství k příšerně bílému balkonu. Jsem tím šokovaná. Zároveň se dívám na ty mladší generace a říkám si, jak se naučí vnímat rozdíly mezi lidmi, až vyrostou,” prohlásila herečka podle webu The Sun v televizi.

To okamžitě nadzvedlo mnohé ze židle a Adjoa Andoh se na internetu stala obětí celé řady nenávistných útoků. Na druhý den se objevila v pořadu stanice BBC, kde se snažila obhájit svá slova. To ale nestačilo.

Nechtěla jsem nikoho naštvat

Na BBC Adjoa Andoh oznámila, že si celý den korunovace nesmírně užila a připadal jí krásný. Na konci měla jen potřebu okomentovat neexistující diverzitu na balkoně Buckinghamského paláce. „Mým záměrem nebylo nikoho naštvat,” dušovala se.

Ani poměrně zvláštní vysvětlení ale nezabralo a více jak 4 165 lidí se rozhodlo podat na televizi ITV stížnost a jde tak o historicky největší počet stížností, jaký byl kdy v Británii na televizi podán.