Kordula Stropnická si žije nad poměry, kolik stojí její outfity?

Minulý týden do světa dospělých oficiálně vstoupila Kordula Stropnická, mladší sestra influencerky Agáty Hanychové. Pohledná mladá dívka do světa showbyznysu ale vplula již dříve a nějakou dobu už budí pozornost především svým nenápadným, ale luxusním módním stylem, který by jí kdejaká teenagerka mohla jen závidět. Ve společnosti se tak objevuje především v kouscích těch nejlepších značek, a tak se její maminka Veronika Žilková při placení její garderoby nejspíš pořádně plácne přes kapsu.

Společenský debut Korduly Stropnické proběhl již loni na festivalu v Karlových Varech, kde se jemná blondýnka prošla po červeném koberci ve třpytivé róbě z dílny návrhářky Elisabetty Franchi. Kdo by si chtěl podobný model pořídit, například na maturitní ples nebo svatbu, musí si připravit částku zhruba kolem dvaceti tisíc korun. To je nicméně ještě relativně běžná částka, kterou investují například mnohé nevěsty do šatů na svůj velký den. Další outfity dcery Veroniky Žilkové jsou již z jiné cenové kategorie.

Dívka si oblíbila zejména značku Louis Vouitton, jejíž kabelky, ale také další kousky ráda vynáší na společenské akce. Kupříkladu na premiéru Kazmova filmu Onemanshow: The Movie vynesla nejen kabelku z dílny zmíněného návrháře, ale také pantofle. Cena kabelky se pohybuje kolem šedesáti tisíc korun a pantofle si lze pořídit za částku dvaceti tisíc korun.

Podobnou tašku ve tvaru půlměsíce měla při sobě Kordula Stropnická také na své oslavě narozenin v rodinném kruhu, kde ji téměř nedala z ruky. Právě na této party, do jejíž přípravy se zapojila také její sestra Agáta Hanychová, se poprvé ukázala s novými prodlouženými vlasy, které jí influencerka jako dárek nechala v salonu udělat. Jak zjistil deník Blesk, za pozornost pro mladší sestřičku zaplatila přes osmdesát tisíc korun.

Díky partnerovi si užívá život plnými doušky

Zmínit je třeba také fakt, že se dívka věnuje pořádně nákladnému koníčku, a to doslova - její vášní jsou totiž koně. Jen ustájení takového čtyřnohého miláčka může stát desítky tisíc měsíčně. Kvůli dopravě na závody, ve kterých Kordula Stropnická vyniká, si její matka musela pořídit nejen nové auto a koňský přívěs, ale také řidičský průkaz na nákladní auto. S běžným řidičákem skupiny B by totiž podobný kolos řídit nesměla.

Podle dostupných informací se na jejím nákladném životním stylu podílí nejen maminka Veronika Žilková, ale také její přítel Damian, se kterým je ve šťastném vztahu již přes rok. Ten si na nedostatek peněz také nemůže stěžovat, neboť jeho rodina má velmi úspěšné podnikání v oboru zábavního průmyslu pro dospělé. Dopřát si tak mladé hrdličky mohou nejen oblečení top značek, ale také dovolené v Thajsku, kde nechybí ani neobvyklé zážitky, jako je krmení slonů, jak uvádí server Expres.cz.