Další opulentní oslava Stropnické: Po party luxusní dary a plavba lodí

Kordula Stropnická oslavila osmnácté narozeniny. Veronika Žilková uspořádala své nejmladší dceři vskutku milionářskou party. Po rodinné oslavě v režii Agáty Hanychové se Kordula pobavila na lodi s kamarádkami a následně strávila noc v zoo ve Dvoře Králové.

Kordula Stropnická nejprve oslavila svou plnoletost se svou maminkou Veronikou Žilkovou, sourozenci a přítelem, druhý den jí ale čekala zcela jiná party.

Herečka dala své nejmladší dceři k osmnáctinám večerní plavbu po Vltavě a dokonce se postarala o výzdobu a občerstvení.

"Já jsem z toho hrozně dojatá. Vstup do dospělosti některá náboženství prožívají tak, že se sejde celá rodina. Třeba zrovna v Izraeli se sejde 100 lidí a jsou to obrovský party, protože to jsou nejdůležitější narozeniny. Dítě začíná být za všechno zodpovědné samo a pro mě je moc důležité, aby si tyhle narozeniny pamatovala. Zbytek života už bude dospělá a beze mě a je důležité, aby si moment, kdy jsem za ni byla zodpovědná já, pamatovala," sdělila Žilková webu CNN Prima News.

"Vstup do dospělosti se musí oslavit! Kordulka odplouvá na holčičí party k osmnáctým narozeninám. Deset kamarádek jede loďkou noční Prahou. Závidím jim. Tak moc jsem řešila oslavu na lodi, až jsem zapomněla dort v autě a holky odpluly bez něj. Znáte to, matka s přeplněnou hlavou," popsala herečka na svém Instagramu vtipnou příhodu.

Konečně můžu legálně oslavovat

Zatímco Veronika Žilková bere osmnáctiny své dcery jako veliký životní milník, sama Kordula Stropnická vstup do dospělosti příliš neprožívá. "Nic se vlastně nezměnilo. Myslím si, že jsem pořád dítě, jen už s proseccem v ruce. Určitě budu moct řídit, takže ušetřím mámě čas a práci a nebude mě muset nikde vozit a alespoň nebude jezdit dvacítkou na osmdesátce," svěřila se Kordula výše zmíněnému webu.

"Můžu konečně legálně chodit oslavovat, jsem ráda, že si můžu dát třeba i skleničku. A to je asi tak všechno. Nic víc podle mě nenastane, jen velká zodpovědnost. No, toho se trochu bojím,“ dodala čerstvě plnoletá slečna.

"Od bratra Vincenta jsem dostala například voucher na sebeobranu a na střílení, abych se o sebe postarala, když už je mi těch 18," pochlubila se Stropnická. "Kordulka je, troufnu si říct, mnohem chytřejší než já a mnohem víc vydrží. Je obecně silnější než já, takže já jsem hrozně ráda, že vím, že vypouštím dítě, který si bude vědět rady," uzavřela dojatá Žilková.

Kordula Stropnická (vpravo) je ráda, že může konečně legálně pít alkohol