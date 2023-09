Kordula Stropnická slavila osmnáctiny v luxusu: Není to dobře, varoval psycholog

Nejmladší dcera Veroniky Žilkové Kordula oslavila o víkendu osmnácté narozeniny, a to ve velkém stylu. Rodina pro ni uspořádala opulentní oslavu, nechyběly drahé dárky ani překvapení v podobě noční jízdy na jachtě Prahou. Přestože o tom, jak moc je mladá dívka svými blízkými milována, nemůže být pochyb, přesto by se její blízcí podle psychologa Jeronýma Klimeše měli raději držet na uzdě, co se týká hýčkání mladé dívky.

Kordula, která je dcerou herečky Veroniky Žilkové a diplomata Martina Stropnického, oslavila plnoletost. Svůj důležitý den strávila s rodinou na velkolepé oslavě, kde nechyběli její sourozenci - sestra Agáta Hanychová a bratři Vincent a Cyril Navrátilovi ani přítel Damian. Večírek s bohatou výzdobou stál na první pohled velmi mnoho peněz a celá rodina se na jeho přípravě vyřádila.

Zvlášť influencerka Agáta Hanychová si dala velmi záležet na tom, aby si narozeniny její mladší sestřička opravdu užila. Jako dárek jí zaplatila prodlužování vlasů, které si dívka velmi přála a které stálo přes 80 tisíc korun. V období po rozchodu s Jaromírem Soukupem pohledná brunetka nejspíš vítá každé rozptýlení, a tak jí Kordulina oslava určitě přišla vhod.

Další oslava čekala dívku v sobotu večer, kdy si se svými kamarádkami vyrazila na jachtě na jízdu noční Prahou. Veselou dívčí společnost vypravila sama maminka oslavenkyně a děvčata zásobila nejen ledovým čajem a krabicemi s pizzou, ale také lahví prosecca na přípitek.

Pro jedno mladé děvče, které za sebou ještě nemá ani maturitu, je to velmi mnoho luxusu. Řada lidí se nad opulentní veselicí na sociálních sítích pozastavuje a klade si otázku, zda takové zacházení jako v bavlnce Kordule Stropnické skutečně prospívá. A známý psycholog Jeroným Klimeš jim dává za pravdu.

“Trochu mi to připomíná děti z dětského domova. Těm se dostává spousty péče, dostávají drahé dárky a vozí se na všemožné zájezdy, jakmile jsou ale plnoleté, najednou se o sebe musí starat samy a tady často přichází náraz. Také Kordula, která utrácí peníze, které si sama nevydělala, může v životě později narazit,” varoval renomovaný odborník.

“Nyní má totiž nastavenou určitou laťku životního standardu. Může být v životě úspěšná a standard si udržet, ale také nemusí. Potom pro ni bude pád šokem. Obecně je lepší dětem tolik luxusu nedopřávat a pokud se později budou mít lépe, je to jen příjemný bonus,” vysvětlil Jeroným Klimeš pro Kafe.cz.

“Dalším problémem mohou být ty kamarádky. Může se totiž snadno stát, že se vlastně nekamarádí s ní, ale se jménem Veroniky Žilkové. Je to podobné, jako když je někdo ředitelem velké firmy - potom má za kamarády další ředitele, ale ne prostě nějakého Karla samotného o sobě,” dodal Jeroným Klimeš.