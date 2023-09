Luxus, kam se podíváš: Kordula Stropnická se těší na zbrusu nové auto

Kordula Stropnická, nejmladší dcera Veroniky Žilkové, oslavila své osmnácté narozeniny. Podle Instagramu Agáty Hanychové začala příchod plnoletosti vítat už v dopoledních hodinách. Oslava těchto významných narozenin se totiž plánovala na celý den, přičemž začala návštěvou salonu krásy, kde si čerstvě osmnáctiletá Kordula nechala upravit vlasy.

To dostala darem od sestry Agáty, která se natajila tím, že je to teprve začátek narozeninového obdarovávání. "Ségra jako první dárek ode mě dostala nové vlasy," pochlubila se Agáta.

Baví nás to, co nesmíme, tvrdí Kordula

"Přeju si prodloužení a zahuštění vlasů, protože je mám hrozně zničené. A na moje osmnáctiny mi to musí slušet," komentovala dárek od sestry Kordula, která si na první pohled svůj výjimečný den pěkně užívala. Když ale přišla na její plnoletost řeč, ukázalo se, že má z příchodu dospělosti Kordula poměrně smíšené pocity. "Je to depresivní, protože už mě vlastně nic nebaví, protože to budu dělat legálně…,“ svěřila se. „A nás baví většinou to, co nesmíme. Teď už mě čekají povinnosti, na ty se moc netěším. Nevím, no, stárnu, je to hrozné," dodala s humorem.

Přiznala ale zároveň, že se těší, až bude mít řidičský průkaz a vlastní auto. Vzhledem k tomu, že tahle rozvětvená rodina si potrpí na luxusní věci, dá se předpokládat, že i auto nebude zrovna z bazaru. Skoro to až vypadá, že příchod osmnáctých narozenin Korduly byl nakonec větší událostí pro její maminku Veroniku Žilkovou.

Žilková byla z narozenin dcery dojatá

Ta na Instagramu neskrývala z dceřiných narozenin dojetí, sdílela dojemné fotky z doby, kdy byla s Kordulou těhotná, a popsala, jak moc pro ni narozeniny jejího dítěte znamenají. "Před 18 lety to takhle začalo. Od rána jsem dojatá, ano, každé narození človíčka je zázrak. Také prožíváte narozeniny svých dětí více než ty svoje?" ptala se Žilková svých sledujících.

Z příspěvků Korduliny rodiny na sítích je zároveň patrné, že se na její oslavě bude podílet celá rodina. Jak je to ostatně u téhle pevně semknuté rodiny zvykem.