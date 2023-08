Meghan a Harry obvinili Beckhama z odporností, ten jim to beze všeho oplatil

Patřili mezi blízké přátele, navštěvovali se a vypadalo to, že si náramně rozumí. Nyní je ale velkolepému přátelství dvou ostře sledovaných párů konec. A opět za to může nevymáchaná pusa Meghan a Harryho. Ti totiž obvinili bývalého fotbalistu, že na ně donáší médiím.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se nic neděje. Když se ale důkladněji zaměříte na manželský pár Beckhamových a královský pár, jistě vám neunikne, že už se nějaký ten pátek nikde společně neobjevují. Meghan a Harry dokonce nedostali ani pozvánku na velkolepou svatbu Brooklyna, nejstaršího syna z klanu Beckhamů.

Před několika lety Meghan Markle na svém blogu The Tig psala velmi často o svých nejlepších přátelích, dokonce je nazývala spřízněnými dušemi. Mezi těmito vyvolenými byly nejen její letité kamarádky, ale také hvězdný pár David a Victoria Beckhamovi. Ti je dokonce seznámili. Nebylo tedy nic divného, když se tyto celebrity objevily v roce 2018 na jejich svatbě na hradu Windsor.

Manželé Beckhamovi se Harryho a Meghan vždy zastávali

Byli to oni, kdo královský pár hájil a bránil, když na nich královská rodina a veřejnost nenechala nit suchou. Nepřerušili s nimi kontakt, ani když byli vyvrhelové společnosti. O to byl větší šok, když se fotbalista a bývalá členka skupiny Spice Girsl dozvěděli, že si o nich Harry s Meghan myslí, že o nich donáší tajné informace do médií. Také se prý měli spolčit s královskou rodinou a kontroverzní pár pomlouvat.

David se prý v okamžiku, kdy pomluvu, kterou o něm a jeho rodině vyprávějí, naštval a řekl, že s přátelstvím je konec. A jak řekl, tak udělal. Od té doby se Harry a Meghan neobjevili na žádné společenské akci organizované tímto hvězdným párem. A to nemluvíme jen o svatbě jejich nejstaršího syna, ale také o prestižním debutu fotbalového génia Lionela Messiho v dresu klubu Inter Miami, jenž bývalá fotbalová hvězda spoluvlastní.

Ruce pryč od nich daly i další světové celebrity

Není to tak dávno, co od nich dal ruce pryč i oblíbený hollywoodský herec George Clooney s manželkou Amal nebo bývalý americký prezident Barack Obama. Nyní je následovala i Kim Kardashian nebo tenisová legenda Serena Williams.

Jak je vidět, Meghan se prostě neštítí ničeho a chudáka Harryho, který nejspíše žije v jejím područí a slepě dělá, co mu jeho drahá radí, nám může být jen líto. Až ho bývalá seriálová herečka odkopne, zůstane sám, bez rodiny i přátel. Zda mu to za to stojí, musí však vědět jen on sám.

Zdroje: The Sun, The Mirror, Daily Mail