Kolečko začal sekat latinu: Vignerová v dobré náladě o jejich vztahu i synovi

Je samý úsměv. A proč by modelka Aneta Vignerová s ním měla šetřit? Není to tak dávno, co si při dobře ututlané svatbě vzala za manžela otce jejího synka Jiříka, tedy scenáristu Petra Kolečka a je viditelně v pohodě. Milostné eskapády partnera s herečkou Denisou Nesvačilovou jsou zřejmě zapomenuty.

Život běží dál a viditelně v dobrých kolejích. Kafe natrefilo na modelku se synkem v obchodě s francouzským módním zbožím pro děti, kam tahle dvojka s chutí vyrazila.

U vás se, Aneto, předpokládá, že jste vždy samý šarm a elegance, nakonec to zřejmě coby modelka máte i v popisu práce, ale co zbytek rodiny, jak ten na tom je?

„Myslím si, že dobře. Já ráda vybírám věci na malého Jiříka, je to trošku něco jiného, než kdybych to dělala pro holčičku a o to je to zajímavější a baví mě to. Mám ráda barevné oblečky a tady jich jsou kvanta, takže určitě neodejdeme s prázdnou. A jak je na tom partner? No, ten nemá tolik času na pobíhání po krámech, takže v podstatě o módní trendy se u náš v rodině starám především já.“

Neodmítá syn někdy vzít si na sebe kousky, které mu prostě viditelně nejdou pod nos?

„Ale kdepak. On mi věří a oblékne všechno. Sice tady také si se zájmem prohlížel nejrůznější modely a musím přiznat, že kategoricky určil, že chce bílé šortky, takže jsem neodmlouvala a vzala je. K tomu ovšem samozřejmě přidám i nějaké to tričko, ale to už bude podle mého vkusu a nebudu s ním o tom dál diskutovat,“ dodala modelka, která po dlouhé době zažívá období, kdy nemusí řešit skandály svého protějšku.