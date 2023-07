Basketbalista Kobe Bryant: Kontroverzní sportovec, který dostal jméno po steaku

Psal se leden roku 2020, kdy celý svět obletěla hrůzná zpráva, že tragicky zahynul hvězdný basketbalista Kobe Bryant. Bylo mu pouhých jednačtyřicet let, když s ním kvůli husté mlze havaroval soukromý vrtulník. Na palubě bohužel byla i jeho třináctiletá dcera a dalších sedm lidí.

Legenda basketbalového klubu Los Angeles Lakers Kobe Bryant za sebou zanechala obrovské jmění včetně obchodního impéria. Po ukončení sportovní kariéry se totiž muž, jemuž se přezdívalo Černá Mamba, vrhnul do podnikání. Nejenže byl známý jako investor, ale také jako kouč sportovců nebo majitel vlastní obchodní značky. Jeho majetek byl odhadnut na neuvěřitelných 500 miiónů dolarů.

Pokud přemýšlíte, čím vám připadá jméno Kobe zvláštní, pak vězte, že je to podle steaku, který zahlédli jeho rodiče v jídelním lístku krátce předtím, než se jejich syn narodil. Sám Kobeho otec, taktéž basketbalista, dostal přezdívku po jídle, a to Jellybean, což v překladu znamená gumový bonbón. Nebylo tedy nic divného, že svého syna pojmenoval po fláku masa.

Odmalička ho pak samozřejmě vedl k tomuto sportu. Už na střední škole to přineslo ovoce a Kobe byl tak dobrý, že nemusel vůbec na univerzitu, ale rovnou nastoupil do NBA. Sice si ho vybralo Charlotte, ale nakonec byl hned odeslán do LA Lakers výměnou za Vlade Divače.

Patřil mezi nejmladší hráče NBA všech dob

V NBA byl nejmladším hráčem, který tam kdy hrál. Už v první sezóně se ale uvedl skvěle. Vyhrál souboj v počtu střelených bodů i o nejlepší smeč. Hned druhý rok se dostal do základní sestavy a bylo jasné, že se z něj stane hvězda.

Kobe byl díky svému hernímu stylu jedním z nejoblíbenějších hráčů, byl tedy vybírán do reklam takovým gigantem jako značkou Adidas. Ta po něm dokonce pojmenovala řadu bot. Spolupracoval i s druhým gigantem, značkou Nike. Díky té měl vlastní řadu obuvi a sportovního vybavení.

Abychom ale Kobeho jen nechválili, je nutné zmínit, že byl sobecký a sebestředný. Vždy chtěl být nejlepší a s ničím se jen tak nespokojil. Ve hře se nerad dělil o míč, a protože patřil mezi excelentní střelce, vždy se domníval, že zvládne hru nejlépe. Ani v kabině Los Angeles Lakers se s nikým příliš nedružil. Soustředil se pouze na sebe. Svého soka, druhého nejlepšího hráče Shaquilla O‘Neala, přímo nesnášel.

Z arogantního člověka se stala podpora týmu

I on ale dospěl postupem času ke změně a z arogantního hráče se stal člověk, který svým spoluhráčům radil a podporoval je.

„Zatímco dřív, když mluvil se spoluhráči, říkal většinou něco jako ‚dej mi ten zatracený míč‘, tak později jim radil, podporoval je, na venkovních zápasech zval celý tým na večeři,“ prozradil po jeho smrti v jednom z rozhovorů jeho trenér Phil Jackson.

Zasáhl ho i skandál z roku 2003, kdy byl obviněn ze znásilnění devatenáctileté dívky. Nakonec ho opustila i manželka Vanessa, po pár letech se k němu ale vrátila.

Bryant miloval módu, luxusní vozy a Itálii, kde vyrůstal. Velmi často létal svým vrtulníkem, cítil se prý bezpečněji a podával lepší výkony, než kdyby jezdil na zápasy autem. Bohužel se mu však právě jedna z těchto cest stala osudnou.