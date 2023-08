Kloubková pěla ódy na Kuneše: Jak to chodí ve vztahu s jejím osudovým mužem?

Oblíbená a věčně usměvavá moderátorka Kristina Kloubková si po problémech, kdy se léčila na psychiatrii, opět užívá naplno života. Tytam jsou doby, kdy absolvovala terapie a teď je, jak pro Kafe.cz potvrdila, v klídku a pohodě. Nebo je to snad jinak?

„Ale kdepak. Je mi fajn a život je zase plný krásných chvil, radosti v práci i soukromí, takže u mne naprostá spokojenost. Prostě život jde moc hezky, stále přicházejí nové výzvy, stále se něco učím a roste mi dítě, což je pro mne ta největší zábava, když sleduji, jak se vyvíjí, přichází do puberty. Občas na to zírám s pořádně otevřenýma očima a ještě víc s otevřenou pusou. Jsem momentálně taková Alenka v říši divů, protože Jasmínka je teenager s vlastním názorem a o překvapení nebývá nouze, ovšem suma sumárum je to fajn, i když se sem tam i sama sobě při svých výchovných experimentech směju.“

Výchova puberťáka je opravdu někdy věc nelehká, jak se zapojuje do ní parťák Vašek?

„V pohodě. Vašek je milej, prostě zlatej chlap. Jak to vidím a cítím, má často pocit, že řadu věcí by měl řešit, ovšem my ženy se hlavně potřebujeme vypovídat, takže bývá tou potřebnou silou, která je nablízku a s pochopením se snaží být tím uchem, které vnímá a člověkem, jenž nenechá ve štychu. Ten náš vztah je jedním slovem parádní, protože se mám o koho opřít a o tom život vlastně je.“

Rozzářené oči a věčný úsměv, takže viditelně se život Kristiny Kloubkové vrátil po době nedobré zase do oněch správných kolejí. V práci i soukromí, jak jste naznačila, si užíváte docela honičku, a co takhle relax a zvolnění, o tom neuvažujete?

„Jsem v pohodě a je-li rušno, jsem ve svém živlu. Samozřejmě trošku občas vypnout je potřeba, takže i chvilky volna jsou součástí života. V květnu jsme byli u moře, protože máme rádi teplo a šplouchání vln a teď, když se natrefí občas klidovější režim, tak pořádáme výlety po domácích luzích a hájích. Já strašně ráda chodím pěšky, takže zařazujeme pro programu pěší túry a vyrážíme po turistických značkách objevovat nové kraje a souznít s přírodou. Také jsem objevila před nedávnem i jízdu na kole, což mne chytlo, takže když nešlapu nebo nešlapeme pěšmo, šlapeme do pedálů. A mezi námi já překvapivě ráda žehlím, což je také relax, a přitom si třeba pustím televizi a sleduji filmy nebo nějaký ten seriál. Prostě a jednoduše, práce, soukromí a oddych neflákám,“ dodala s tradičním úsměvem Kristina Kloubková.