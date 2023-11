Kevin Hart (40) prodělal na začátku září těžkou autonehodu. Nikdo nezemřel, všichni tři pasažéři museli do nemocnice. Kevin si těžce poranil záda a musel podstoupit několik operací, protože hrozilo, že ochrne.

Hrozivě vyhlížející autonehoda se odehrála 1. září v nočních hodinách na dálnici Mullholand Highway. Řidič vozu Plymouth Barracuda z roku 1970 údajně nezvládl řízení a napálil to do příkopu, zcela sešrotované auto se převrhlo na střechu. Kevin Hart a řidič Jared Black vyvázli z těžkými zraněními, třetí pasažérka, Blackova snoubenka Rebecca Broxterman, si na památku odnesla několik škrábanců. Hollywood kolektivně zadržoval dech a modlil se za herce, aby nebyl navždy upoután na kolečkové křeslo. Až po třech dlouhých dnech jeho manželka Eniko Hart konečně přinesla zprávu o jeho zdravotním stavu.

První informace

A zřejmě je důvod se radovat. Eniko Hart světu oznámila: ,,Bude v pořádku." Ačkoliv toho neřekla moc, už jen z těch pár slov se ví, že se zotaví a nehrozí mu ochrnutí.

Podle informací ze serveru TMZ by měl být Hart v těchto dnech propuštěn z nemocnice. To ale neznamená, že na tom není špatně. Komik bude muset podstoupit náročnou fyzioterapii a pravidelně docházet do nemocnice, nechce-li se navždy usadit na kolečkové křeslo.

Byl řidič pod vlivem drog?

Mullholand Highway, na níž se udála Hartova autonehoda, je častým místem podobných i tragičtějších událostí. Hart i ostatní pasažéři měli to štěstí, že si zapnuli bezpečnostní pásy a že na silnici nebyl provoz. Nehoda se stala 45 minut po půlnoci tamního času.



Podle dosud dostupných informací a vyšetřování nebyl řidič auta Jared Black pod vlivem omamných látek nebo alkoholu a opravdu šlo o nezvládnutí řízení, když chtěl na poslední chvíli zabočit.

close info Instagram zoom_in Kevin Hart a jeho vysněný vůz

Stovky přání na internetu

Hart si auto Plymouth Barracuda z roku 1970 zakoupil letos v červenci ke svým 40. narozeninám. Vytáhl se s ním na Instagramu a dal mu přezdívku Menace (hrozba - pozn. red.)



Přátelé a Hartovi slavní kolegové mu na sociálních sítích zanechali přání k uzdravení. Jedním z prvních byl jeho kolega z filmu Jumanji Dwayne Johnson, který na Instagram sdílel fotku z natáčení a k ní připsal: ,,Přestaň si zahrávat s mými emocemi, brácho. Je toho tolik, čemu se ještě musíme zasmát. Miluju tě, kamarádě. Buď silný."