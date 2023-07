Costnerův rozvod se vyjasňuje: Hercovi přebral manželku nájemník, tvrdí zdroj

Hrál v rozchodu Kevina Costnera a jeho manželky Christine Baumgartner druhý muž? Nájemník známého herce poprvé promluvil o svém vztahu s designérkou, s níž měl údajně mít milenecký poměr.

Bývalý nájemník sídla Kevina Costnera Daniel Starr popřel zvěsti, že by měl mít poměr s hercovou manželkou Christine Baumgartner. Ta na začátku května po osmnácti letech manželství podala žádost o rozvod s 68letým hercem.

Realitní developer trvá na tom, že se "rozhodně" s devětačtyřicetiletou ženou hollywoodského herce "nedal dohromady", zatímco Costner byl pryč a soustředil se na svou kariéru.

Starr na dotaz novinářů ohledně těchto pomluv prohlásil, že je "jen chlap, který platí nájem", a dodal, že se pouze snažil "být ke všem přátelský". "Měl jsem s nimi jen vztah nájemce a pronajímatele, nic víc," tvrdí technologický titán, který se do kalifornského sídla za 63 tisíc dolarů měsíčně nastěhoval a poté se měl sblížit s Baumgartner.

Chris musela být osamnělá



Ačkoliv je nejspíš Daniel Starr příčinou rozvodu Kevina Costnera, ve svých vyjádřeních je vůči rodině velmi přátelský a popírá, že by s Christine měl jakýkoliv milostný románek. "Nic tam nebylo. Mají děti a právě se rozvádějí. Jen doufám, že to pro ně skončí v klidu. Doufám, že se jeho rozvod vyřeší a že to bude mít na děti minimální dopad," vzkázal slova útěchy i pro šestnáctiletého Caydena, čtrnáctiletého Hayese a třináctileté Grace.

Podle zasvěceného zdroje, který vypověděl pro deník The Sun, se dvojice sblížila v době, kdy byl Costner v práci. Herec často odjížděl a jeho manželka se cítila sama. "Poté, co se nastěhoval, se s Christine a Kevinem spřátelil. Společně trávili čas se svými dětmi. Ale Kevin byl pořád pryč, když natáčel, takže Chris musela být osamělá," vysvětlil informátor. Starr a Baumgartner se prý scházeli téměř denně a jelikož mezi nimi postupně přeskočila jiskra, Costner se rozhodl nájemníka vystěhovat.

Starr musel letos v březnu dům pro hosty opustit a to tři měsíce předtím, než mu končila oficiální nájemní smlouva. Ačkoliv se Daniel snažil, aby jeho právníci našli skulinku v zákonu, nakonec se jim to nepodařilo a musel se z rezidence vyklidit. "Daniel byl opravdu šťastný, že v domě bydlí. Je to přímo na pláži a on má čtyřletého syna, pro kterého chtěl mít stabilní zázemí," uvedl zdroj The Sun.

Manželé spolu přožili téměř dvacet let