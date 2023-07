Když uráží Jaromír Soukup: Partner Hanychové nešetří především úspěšné ženy

Mediální magnát Jaromír Soukup je již roky pověstný svým svérázným pohledem na svět a také ostrým jazykem, který neváhá použít proti komukoli, kdo se mu zrovna nepozdává. Na paškál si obvykle bere především ženy z českého showbyznysu, a to především ty nejúspěšnější. Naposledy se opřel o populární zpěvačky Ewy Farné, nejedná se ale ani zdaleka o ojedinělou situaci.

Naposledy se s ním do sporu dostala talentovaná česko-polská umělkyně, a to v návaznosti na to, že se ostře vymezila proti článku, který o ní vyšel na Soukupově bulvárním webu Sedmička. “Ewu jsem v životě neviděl, ale poté, co Sedmičku zažalovala za to, že utrpěla její důstojnost tím, že jsme zveřejnili výpis z katastru nemovitostí, co všechno vlastní, myslím si o ní, že je to nesoudná, poměrně arogantní dáma,” okomentoval celou situaci Soukup podle webu Aha! a dodal, že zpěvaččin manažer dokonce zakazuje novinářům, aby jeho svěřenkyni kladli otázky z určitých okruhů.

V loňském roce si vzal ve svém pořadu na paškál několik známých a velmi úspěšných moderátorek, jmenovitě například Lindu Bartošovou, Danielu Písařovicovou, Lucii Borhyovou nebo Emmu Smetanu. Všechny označil víceméně za pouhé sexuální objekty, které úspěchu dosáhly pouze proto, že na televizních obrazovkách dobře vypadají. Incident se navíc odehrál v době, kdy se po jeho boku v některých pořadech začala objevovat jeho partnerka Agáta Hanychová taktéž v roli moderátorky.

“Ta má pusu přesně podle Vladimíra Železného, proto dělala na Nově moderátorku. Akorát ona nechápala, že je tam kvůli té puse, a ne kvůli tomu, co si myslí. Když zjistila, že nikoho nezajímá, co si myslí, že jí všichni koukají na tu pusu, tak od tam šla pryč. Šla do DVTV, kde si myslela, že někoho zajímá a co si myslí. Když zase zjistila, že je zajímá jen její pusa, tak odešla a začala zpívat,” řekl například o Emmě Smetaně ve svém televizním pořadu VIP svět Speciál.

Jiřina Bohdalová inkasuje za večírky

Tím ovšem výčet Soukupových obětí ani zdaleka nekončí. Ve své talkshow tak zkritizoval například hereckou ikonu Jiřinu Bohdalovou, které vyčetl, že se příliš aktivně účastní společenského života. “Proč obráží každý den dva mejdany? Protože je to kšeft. Ona za to dostane zaplaceno,” řekl na její adresu poněkud neuctivě.

V případě modelky Simony Krainové zašel dokonce ještě dál a nezdráhal se zaútočit na místě, které je pro každou ženu velmi citlivé - tedy v otázce jejího vzhledu. Označil ji za ženu, která nevypadá příliš dobře a neumí se vyrovnat se svým věkem. “Začala se stylizovat do poradkyně přes výživu, je pořád na dovolené a je to taková ta klasická celebrita, která je jenom celebrita. Na instagramu ukazuje, že je pořád na dovolené, že je šťastná, že vypadá bezvadně. A očekává, že ji všichni budou obdivovat,” sdělil svůj nepříliš lichotivý názor na ni světu ve své talkshow z prostředí celebrit.

Drogová minulost Terezy Pergnerové

A konečně, po Slavících roku 2022, zaútočil Jaromír Soukup také na moderátorku Terezu Pergnerovou. Ta během svého výstupu udělala nepříliš podařený vtip na adresu Karlose Vémoly a jeho věrnosti manželce Lele, rozhodně si ale nezasloužila, aby na ni známý moderátor vytáhl její dávnou drogovou minulost. A to už jen proto, že svůj boj se závislostí úspěšně vybojovala.

“Pergnerová prý byla dříve na drogách, myslím si, že v sobotu byla na drogách určitě. Urazila Karlose Vémolu, který tam seděl. Druhý den jí to prý bylo líto, protože se vyspala pravděpodobně z toho tripu, na kterém byla,“ šokoval svým ostrým prohlášením Jaromír Soukup.

Motivace k tomuto typu jednání jsou pro velkou část veřejnosti naprostou záhadou. Jakožto úspěšný muž s vlastní televizí totiž Jaromír Soukup jistě podobné výpady nemá zapotřebí. Pokud má snad něco proti ženám, vzhledem k tomu, že je momentálně šťastný po boku partnerky Agáty Hanychové, se kterou má malou dceru Rozárku, nejspíš by na nevraživost také mohl zapomenout. Je velmi pravděpodobné, že se jedná zkrátka o určitou image, která nejspíš má své publikum, mírnější volba slov by ale Soukupovi přihrála příznivců jistě mnohem více.