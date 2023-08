Kristýna Schicková prozradila dojmy z Kazmova filmu: Láska, napětí i akce

Při speciální VIP premiéře pouze pro zvané představil Kamil Bartošek alias Kazma svůj první celovečerní film Onemanshow The Movie, na kterém pracoval čtyři roky. Pozvánku dostala celá řada influencerů a známých osobností, která do kina na pražském Zličíně vyrazila plná očekávání. O první dojmy se již stačili podělit někteří novináři, kteří byli pozvaní, stejně jako hvězdní hosté. Pro redakci Kafe.cz o svém zážitku promluvila modelka Kristýna Schicková, kterou filmová novinka doslova nadchla.

Celý projekt vznikal v přísném utajení, známý bavič a recesista se obrnil hradbou mlčení a v poslední době se prakticky stáhl z veřejného života. O čem jeho počin bude a kdo v něm hraje, nebylo od počátku jasné. Sliboval ale netradiční zážitek, jaký Česko ještě nezažilo. Celá tajemná aura vyvolávala velká očekávání. Zda nebudou diváci zklamaní, se ukáže při oficiální premiéře 17. srpna.

K největší promo akci došlo na letošním karlovarském festivalu, kde si Kazma vystřelil nejen z hostů, pořadatelů a novinářů, ale také několika známých českých herců. Jednalo se o falešnou tiskovou konferenci k filmu Tajný zákop, ve kterém se měli objevit Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Kryštof Hádek v roli nacistů. Ve skutečnosti ale celé natáčení, ke kterému prý skutečně došlo, bylo podvrh, který zinscenoval právě Kazma. Ten byl také jediným mluvčím na podvržené tiskovce.

Má to všechno, co by dobrý film měl mít

Na slavnostní předpremiéru dorazila řada osobností, například Miroslav Donutil s manželkou, MMA bijec Karlos Vémola, podnikatel Ivo Rittig, expartnerka Jaromíra Jágra Veronika Kopřivová a řada dalších tváří.

“Já jsem čekala všechno možné a slyšela jsem řadu teorií o tom, co to vlastně bude za film. Ale musím říct, že je to ještě úplně jiné. Je tam úplně všechno, co by dobrý film měl mít - od základky přes lásku, napětí, akci, prostě všechno. Jsem z toho nadšená a moc jsem si to užila,” prozradila pro Kafe.cz Kristýna Schicková.

“Určitě bych všem doporučila, aby na film šli. Má to přesah a kdo chce přemýšlet víc v souvislostech, tak si to užije. I když je pravda, že člověk, který se nepohybuje v showbyznysu, tam možná těch významů neuvidí tolik,” přiznala pohledná modelka pro Kafe.cz.