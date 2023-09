Kazma se raduje: Kalousová mu konečně dala to, po čem celou dobu toužil

Největší lovestory České republiky je bez debat láska Kamila Bartošky alias baviče Kazmy k jeho expřítelkyni Andree Kalousové. Svérazný Kazma vyznal svým filmem půvabné modelce lásku. Všichni, kdo film viděli, čekali s napětím, jak tohle romantické gesto dopadne. Nyní to pár týdnů po premiéře vypadá tak, že se konečně ledy hnuly.

Zatímco půvabná Andrea byla od rozchodu s Kazmou oficiálně sama, v jeho případě se spekulovalo o vztahu s influencerkou Marií Roseckou. Internetová hvězdička dokonce čas od času sdílela příspěvky na své sociální sítě z bytu Kazmy.

Konec spekulací

Po několika týdnech mlčení se Kazma vyjádřil k údajnému vztahu s Roseckou. "Já po tomhle kolečku všech spekulací a reakcí, kdy neustále říkám to samé dokola, kdy nás lidé začali spojovat, to uvedu na pravou míru. Je to moje kamarádka, kterou dobře znám, spolupracovala s námi na filmu. Známe se dlouhou dobu," řekl pro Extra. Tomu, že spolu Kazma a Rosecká chodí, nasvědčovalo hned několik věcí. Vzniklo nespočet fotografií z večerních toulek Prahou, nebo třeba záběry z koncertu Imagine Dragons, který si bavič a internetová hvězdička užívali bok po boku. Vypadá to tak, že účastnice Like House sloužila pouze jako záplata na rozchod s modelkou.

Další šance?

Romantickým gestem si Kazma získal naprostou většinu ženských divaček. I se samotnou Andreou film zamával. Kazma nyní otevřeně přiznal, že dostal od své bývalé partnerky konečně zprávu. "Mám reakci," tvrdil s nadšením, když dostal vysněnou sms. O tom, zda se modelka k filmu a celému gestu vyjádřila pozitivně či negativně, se už nerozpovídal.

Pár dnů po premiéře Kazmova filmu vydala Andrea nový singl s názvem Co by bylo kdyby. Fanoušci Kazmy a zpívající modelky tak ve velkém spekulují o tom, že právě nová píseň je její odpověd na Kazmův film. V písni se mimo jiné zpívá "Ujel ti vlak." Dokud se ovšem oba dva hlavní aktéři nevyjádří, jak se věci mezi nimi mají, vše jsou zatím jen pouhé spekulace fanoušků.