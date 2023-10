Dostanou se Kazmovy peníze k potřebným? Lidé se chvástají návštěvou směnáren

Kazma zase jednou všechny pořádně překvapil. V létě vešel do kin jeho dlouhoočekáváný film ONEMANSHOW: The Movie. Snímek odstartoval hru, ve které měl jeden z diváků získat 1 milion dolarů. Nikomu se to ovšem nepovedlo a tak musel Kazma vymyslet plán B.

V Praze na výstavišti stál trezor, ve kterém byla celá částka přichystaná pro šťastného výherce, který šifru vyluští. Kód k otevření trezoru měl vyluštit jeden z diváků pomocí několika nápověd ukrytých ve filmu. Vzhledem k tomu, že se to nikomu ve stanoveném čase nepovedlo, musela přijít náhradní varianta.

Peníze z nebe

Nápad, se kterým Kazma přišel, byl opravdu originální. Milion dolarů v jednodolarových bankovkách se rozhodl dát těm, kteří se zaregistrovali na jeho webu. Čtvrtou říjnovou neděli v šest hodin ráno poslal e-mail se zakódovanými informacemi o tom, kde v ten den peníze vyhodí z vrtulníku. Na místo dorazilo několik stovek lidí, kteří si s sebou vzaly igelitky a batohy. Po sociálních sítích koluje nespočet videí, které sběr peněz dokumentují. Bankovky, které padaly z kontejneru, nebyly jen tak ledajaké. Měly na sobě QR kód s odkazem na platformu Donio, kde mohl každý, kdo bankovku získal, přispět na dobrou věc.

Znechucení celebrit

I když se Kazma snažil udělat ze svého plánu B tak trochu charitu, od celebrit to pořádně schytal. „Z tohodle je mi smutno,“ sdílela na sociálních sítích video z akce Nikol Leitgeb. „Asi si umím představit, že spousta lidí tam běžela fakt ze zoufalství, že třeba fakt nemají na živobytí. A tohle pro ně nebyla zábava, ale strašná potupa a stres,“ dodala populární influencerka. „Zajímavý způsob, jak nakrmit své ovce na poli,“ rýpla si do Kazmy modelka a moderátorka Lucie Šlégrová. „Wow, geniální nápad, jak ponížit lidi. Možná jim to mohl rovnou naházet do hnoje, aby se víc pobavil!“ nešetřila baviče svým komentářem spisovatelka Radka Třeštíková. „Šílený dno. Ne od těch lidí, co se tam ženou za penězi, to je vzhledem k ekonomické situaci v zemi u mnohých omluvitelné, ale fakt, že tohle Kazma považuje za zábavnou hru. Tak to teda díky a čau – už nikdy!“ zakončila svůj příspěvek.

Pravost bankovek

Nad celou akcí je stále ještě plno záhad. Nikdo přesně neví, kolik bankovek skutečně Kazma z vrtulníku vypustil. Jisté také není, zda vůbec lidé, kteří bankovky mají, přispějí pomocí QR kódu na nějakou sbírku na platformě Donio. Spekuluje se také o pravosti bankovek. Youtuber rošťák Svobík sdílel svou zkušenost se sbíráním peněz v jednom z nejnovějších videií. Fanouškům prozradil, že ve čtyřech lidech ukořistili něco přes 7800 dolarů. Na sociání síti Tik Tok běží pro změnu videa, kde se lidé chlubí po návštěvě směnárny, že bankovky jsou vážně pravé.