Krug o Kazmovi: Hru jsem vymyslel já, když se mi narodilo dítě, ani nezavolal

Naprostá šílenost kolem nového projektu Kazmy vyvolala hned několik otázek. Fanoušci One Man Show se ptají, kde je Markus Krug? Právě tento muž měl být mozkem úspěšných projektů. Kazma s Krugem se po plno vydařených dílech One Man Show rozešli.

Film ONEMANSHOW: The Movie, který právě jede v kinech, vznikal už bez Kruga. Reakce fanoušků naznačují, že je znát, že Kazmovi jeho bývalý parťák chybí. Mnozí z nich otevřeně hodnotili film tak, že pokles kvality je více než viditelný na první pohled. Drtivá většina fanoušků tvrdí, že za to může právě odchod Kruga.

Kazma zazdil narození dítěte

Poslední věc, na které spolu Kazma s Krugem spolupracovali, bylo zakopané auto. Od té doby se jejich cesty rozešly. „My jsme se nerozhádali. Podali jsme si ruku a potom to nějak už dál moc nepokračovalo,“ řekl pro Antiyoutuber.cz Krug. Ticho mezi bývalou nerozlučnou dvojicí bylo několik let. Kazma se svému exkolegovi a kamarádovi ozval až nyní. „Vlastně teď mi volal poprvé, když byla premiéra, ale tím že jsem v zahraničí, tak jsem to nějak neřešil,“ přiblížil vážnost situace. „Když se mi narodilo dítě, tak taky nezavolal,“ řekl bývalý režisér One Man Show.

Každý svou cestou

Slova Kruga jsou velmi jasná. S Kazmou už spolupracovat rozhodně nechce. „Za mě to je uzavřená a kdybychom se už nikdy neměli potkat, tak mi to úplně nevadí.“ Skoro to vypadá, jako by se pánové rozešli nejen kvůli pracovním věcem, ale i osobním křivdám. „Stalo se tam toho hodně a myslím si, že spolupracovat spolu už asi nikdy nebudeme,“ dodal.

Ačkoliv na filmu nespolupracoval, jeho myšlenky v něm jsou. „Tu hru jsem ještě vymyslel tehdy já, ale ne ten příběh. Doufám, že nebyla utopená v partnerech a monetizacích a penězích,“ svěřil své obavy. „Já si myslím, že potřeboval něco udělat, aby zjistil, jaká byla moje role a že to třeba není tak snadné.“ Kazma se tak v posledních letech musel rozloučit se svou milovanou přítelkyní Andreou Kalousovou i blízkým spolupracovníkem Markusem Krugem. Co stálo za rozpadem obou zásadních životních vztahů, ví jen on sám.