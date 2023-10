Vydřiduch Kazma: Spustil druhé kolo soutěže o trezor, zájemci ale musí platit

Poté, co po po premiéře filmu Onemanshow: The Movie nikdo nevyhrál závratnou sumu, kterou moderátor a bavič Kamil Kazma Bartošek uložil do trezoru v pražské holešovické tržnici, se nějakou dobu spekulovalo, co se s obnosem stane. Padaly návrhy, aby jej známá tvář českého internetu věnovala na charitativní účely, nicméně to se nestalo. Nyní se ukázalo, že soutěž pokračuje a svému zakladateli patrně vynese balík.

“Napsali jste nám spoustu nápadů, co teď s tím, a já už vím, co s těmi penězi udělám. Vymysleli jsme plán B. Všichni, kdo máte z kina tuhle kartu, si teď naskenujte QR kód a aktivujte si svoji kartu. Je to registrace do druhého kola. Na aktivaci všech karet je 14 dní. A kdo ještě svoji nemáte, máte poslední možnost si ji vyzvednout. Ty peníze budou pro vás, pro všechny, kdo přišli do kina. Co bude plán B, prozradím v pravý čas na mém instagramu. Kdo bude mít aktivovanou tuhle kartu, zůstává ve hře,” slibuje Kazma na sociální síti Instagram.

Problém je ale v tom, že poté, co nevyhráli v kole prvním, si řada diváků filmu kartičku, kterou dostali při návštěvě Bartoškova filmu v kině, neponechala. Novou mohou dostat jedině tak, že si koupí další lístek, stejně jako ti, kdo se do soutěže chtějí zapojit teprve nyní.

Soutěž jako maskovaný sběr dat

Zmíněný QR kód byl na kartičkách již od samého začátku, ovšem k ničemu se dosud nevyužíval. Vypadá to tak, jako by Kazma všechny vodil za nos a druhé kolo měl naplánované od začátku a vše pouze protahoval za účelem získání co největší publicity.

Fanouškům se dále nelíbí, že poté, co naskenují QR kód, vyskočí na ně okno, do kterého je třeba vyplnit řadu osobních údajů, například emailovou adresu, jméno, bydliště a podobně. Není ale jasné, k čemu přesně je to v soutěži potřeba, a tak to vypadá, že si Kazma pouze zajišťuje databázi kontaktů pro pozdější marketingové kampaně.

Další podrobnosti o tom, jak přesně bude druhé kolo vypadat, hodlá Kazma již brzy zveřejnit na svém Instagramu. Soutěžící tak investují své peníze i osobní údaje do hry, o jejímž průběhu nevědí vůbec nic. Pro řadu lidí to může být velmi odrazující, a tak je otázkou, zda bavič dosáhne svého, nebo od sebe naopak své podporovatele odežene.