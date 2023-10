Kateřina Žbirková dojala fanoušky archivním snímkem: Pravá láska nikdy neumírá

Kateřina Žbirková by s Mekym Žbirkou letos oslavila 35. výročí společného života, milovaný muž jí ale bohužel před dvěma lety zemřel. Známá vdova se nyní snaží hlavně udržet památku své zesnulé lásky a fanouškům sdílela fotografii ze svatebního dne.

Meky Žbirka a jeho životní láska Kateřina se vzali 7. října 1988 na Staroměstské radnici a sňatek tehdy dlouho tajili dokonce i před svými rodinami.

Letos by manželé oslavili korálovou svatbu, hudebník se ale bohužel výročí nedožil. 10. listopadu tomu budou dva roky, co Žbirka nečekaně podlehl zápalu plic, rodina ani fanoušci na něj ovšem nezapomínají.

Největší oporou Mekymu byla do poslední chvilky právě jeho žena Kateřina, kterou miloval od prvního okamžiku, kdy ji poprvé spatřil. Ostatně o tom svědčí i píseň Katka, kterou pro ni napsal a stala se hitem. "Stýskalo se mi, sedl jsem ke klavíru a složil jsem tuhle píseň. Když byla hotová, chtěl jsem ji Katce hned pustit. Tak jsem jí to pustil do telefonu z kazety, do teď si pamatuju číslo pevné linky," přiznal zpěvák před lety.

Můj život s Mekym

"7. 10. 1988. Pravá láska nikdy neumírá," okomentovala Kateřina Žbirková svatební fotku, kterou sdílela s fanoušky na sociální síti. Po smrti manžela je zatím vdova bez partnera a vypadá to, že si zatím novou lásku do života ani pouštět nehodlá.

Prioritou je pro ni aktuálně kniha o soužití se slavným muzikantem, která bude již brzy k dostání a měla by čtenářům poskytnou exkluzivní pohled do soukromí známého páru.

Už 19. října vyjde ve vydavatelství Albatros a ponese název Katherine – Katka Žbirková: Můj život s Mekym. Kniha vzpomínek sepsal hudební publicista a Mekyho životopisec Honza Vedral společně s Kateřinou a bude obsahovat mimo jiné nikdy nezveřejněné fotografie a dopisy ze soukromého archivu Žbirkových.

Svatba Miroslava a Katky Žbirkových v roce 1988