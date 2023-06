Kristelová a Řepka se vzali. Je to pro nás intimní téma, svěřila se moderátorka

V naprosté tichosti a mimo zraky veřejnosti se z plavovlasé moderátorky Kateřiny Kristelové stala vdaná paní. Za manžela pojala svého dlouholetého partnera, fotbalovou legendu Tomáše Řepku. Na sociální síti se zamilovaná dvojice pochlubila krásnou svatební fotografií, na které jim to oběma velmi sluší.

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka si již nějakou dobu dávají na své soukromí velký pozor a pečlivě si rozmýšlí, co o sobě svým fanouškům prozradí. Proto není překvapivé, že svou veselku novomanželé dlouhou dobu tajili, než se o novinku ze svého života rozhodli podělit.

“Jsme dva. Dva na všechno, na lásku, na boj i na bolest. Dva na výhry i prohry. Na život i na smrt. Dva. Potichu a mezi těmi, kteří nás milují, jsme si dali před časem slib,” oznámila svatbu na sociální síti Kateřina Kristelová a doplnila příspěvek o krásnou fotografii, zachycující ji s manželem v okamžiku prvního manželského políbení.

Pozadu nezůstal ani Tomáš Řepka, který se rovněž dojemně vyznal ze svých citů k lásce svého života. “Navždycky moje.Někdo, komu můžu věřit. Na sto procent. Nikdy jsem nikoho takovýho po svém boku neměl. Mám lásku, mám všechno. Paní Řepková,” uvedl v romantickém příspěvku.

Redakce Kafe.cz pohlednou plavovlásku oslovila s gratulací ke svatbě a prosbou o alespoň stručné vyjádření. “Rozhodli jsme se, že kromě příspěvku na Instagramu už se nijak více vyjadřovat nebudeme. Náš den jsme nechtěli medializovat, kdybychom to chtěli, bylo by to jinak. Je to pro nás velmi intimní a chceme si tyto okamžiky nechat jen pro sebe a své nejbližší,” vysvětlila šťastná vdaná paní.



Z předchozího manželství s hokejistou Martinem Tůmou má Kateřina Kristelová dceru Claudii. Její manžel Tomáš Řepka má potomky tři - Tommase a Veroniku z prvního manželství a syna Markuse z manželství druhého.