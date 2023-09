Proč se Hrachovcová pomočila v autobuse? Kolegové nezvládli zadržovat smích

O tom, že je herečka Kateřina Hrachovcová přinejmenším zvláštní, nemůže být pochyb. Nechává si říkat Kaira a v televizním pořadu veřejně přiznala, že se počůrala v autobuse, protože jí bylo hloupé poprosit řidiče, aby zastavil.

O všech divných věcech, které za poslední roky herečka Kateřina Kaira Hrachovcová udělala, by se daly napsat romány. Na její názory a tetování si většina diváků už zvykla. Jenže to by nebyla Kaira, aby to ještě neposunula o level výš, a to když v televizním pořadu Vtip za stovku vyprávěla, že se počůrala v autobuse.

"Už si nevzpomínám, kde jsme to hráli, ale byla to strašná štreka. V autobuse jsme popíjeli a pořád stavěli. V Praze nás řidič rozvážel, a protože já bydlím až za městem, vystupovala jsem poslední. Už jsme se blížili, když se mi začalo chtít strašně čůrat. Jenomže mi bylo blbý se ho zeptat, jestli by mi zastavil, protože jsem ho neznala," prozradila herečka veřejně a pokračovala: "Musel by mi zastavit u silnice, široko daleko žádná pumpa nebyla. Jenomže já se před ním hrozně styděla. Pak už se to ale nedalo vydržet, polilo mě horko, a když už jsme byli už skoro u mého domu, pustila jsem to na tu sedačku. Já jsem to prostě nemohla vydržet. Bylo to hrozný, ale mně se ulevilo."

Herečka je známá zvláštním chováním

Parťáci, kteří s ní vystupovali ve zmíněném pořadu, Václav Vydra a Michal Novotný, se jí následně celý pořad smáli.

Kateřinu Hrachovcovou jste mohli poprvé na televizních obrazovkách zaznamenat jako ztřeštěnou Simonu Královou z legendárního seriálu Život na zámku. Od té doby však uplynula spousta času a herečka, tatérka, malířka a koučka je úplně jinde.

„Na každýho člověka se absolutně těším. Líbí se mi ta cesta, ten proces tetování, i cíl, když vidím, že je ten člověk šťastnej,“ prozradila, proč je tetování její vášní, pro Český rozhlas.

Zaměřuje se na tatérství a automatické kresby

Kromě toho, že Kaira maluje po sobě, maluje i na plátno. Zaměřila se na takzvané automatické kresby, do nichž často vkládá skryté symboly, jejichž význam však většinou chápe jen ona sama. Zkrátka a jednoduše, její umění není pro každého.

Kateřina si také ráda popovídá sama se sebou, hledá tak své vnitřní já. Klidně se sebere a jede sama na dovolenou. Vystačí si, je sama pro sebe nejlepší přítelkyní. Věnuje se ezoterice a duchovnu.