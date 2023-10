Kateřina Brožová strávila hodiny v temném obchoďáku: Přímý vzkaz zaměstnavatelům

Nepříjemnou zkušenost má za sebou zpěvačka Kateřina Brožová, která sobotní večer strávila uzavřená v obchodním domě v Čestlicích u Prahy. Nakupování krátce před zavíračkou se tak pro ni proměnilo skutečně v nezapomenutelný zážitek, a to ne zrovna v pozitivním slova smyslu.

“Šla jsem na nákup do třetího patra, kde jsem se potřebovala na něco podívat. Když mi paní prodavačka psala něco na lísteček, ozvalo se hlášení, že za pět minut se bude zavírat. Šla jsem k východu, ale už bylo zamčeno. Snažila jsem se někoho najít, ale postupně se začalo zhasínat,” popsala nečekaný vývoj večera herečka pro Kafe.cz.

Po nějaké době, kdy se nemohla dovolat pomoci, se nakonec spojila s policií, která po chvíli zařizování skutečně sehnala správce budovy. Ten ji posléze dorazil vysvobodit, přestože se nijak nenamáhal skrývat své rozladění nad tím, že sobotní večer si představoval trávit jinak.

“Dorazil správce, hrozně se rozčiloval, že sem musel takhle večer přijet. A ještě mě zkontrolovali, jestli jsem náhodou něco neukradla,” popsala absurdní scénu Kateřina Brožová, která něco podobného v životě zažila poprvé.

“Žádné právní kroky nezvažuji. Majitel obchodu se mi ještě o víkendu ozval a omluvil se mi,” sdělila pro Kafe.cz umělkyně, která se domnívá, že zmíněný obchodní dům pravděpodobně šetří na zaměstnancích, a tak jich v budově není dostatek na to, aby zvládli zajistit pro zákazníky příjemné prostředí, ve kterém podobný karambol nehrozí.

“Chtěla bych ale apelovat na všechny obchodníky, aby si na to dávali skutečně pozor. Kdyby se to nestalo mě, ale třeba někomu, kdo trpí nějakou fobií, panickými atakami, nebo někomu, kdo nemá u sebe léky, mohlo by se mu udělat opravdu špatně,” varovala Kateřina Brožová.