Brožová promluvila o plastikách a perfektním tělu: Je to jinak, než si myslíte

Herečka Kateřina Brožová se může pochlubit perfektní postavou, kterou by jí jistě mohly závidět i mnohé mladší ženy. Na svých 55 let totiž rozhodně nevypadá, jak ukázala nyní na sociální síti, kde se pochlubila fotografií v plavkách. Žádné zázračné diety ani hodiny ve fitnesscentru ale nemají v jejím životě místo. Pohledná plavovláska si zakládá spíše na střídmosti a životní rovnováze, která je podle jejího názoru jedinou udržitelnou strategií, jak docílit krásy a toho, aby se člověk cítil dobře.

“Samozřejmě, že dnes už to nejde tak dobře, jako ve dvaceti. Je potřeba cvičit a být aktivní. Nechodím ale do žádných posiloven, ani neběhám kilometry. Spíš si tu udělám nějaké dřepy, támhle zvednu činku, kterou mám doma. Nemám žádné cvičební programy, protože se vždy pro něco nadchnu a pak u toho nevydržím, nebo na to kvůli pracovnímu harmonogramu ani nemám čas,” popsala svůj režim Kateřina Brožová pro Kafe.cz.

Velkou část její rutiny zaplní také přirozený pohyb. “Já jsem hodně aktivní, pořád něco dělám. Starám se o dům a zahradu, o zvířata, o koně. Nemám žádné hospodyně ani uklizečky a až na ty opravdu těžké práce na zahradě, na které občas najmu zahradníky, opravdu všechno dělám sama. Lenošit ale samozřejmě umím také. V létě si třeba na pár dní sednu k vodě a rybařím,” prozradila herečka, jak vypadá její režim.

Stejně jako nepěstuje mučení těla v posilovně, neprovozuje Kateřina Brožová ani žádné drsné diety. “Já jím všechno, jen střídmě. Myslím, že všechny ty zázračné rady dlouhodobě stejně nefungují, protože člověk si pořád něco zakazuje, zakazuje, zakazuje a pak si to jednoho dne povolí a dostaví se jojo efekt. Strava by měla být nějak dlouhodobě udržitelná,” vysvětlila svůj postoj ke zdravému stravování.

“Vůbec si myslím, že všechny ty věci, které se na nás valí z internetu, všechen kult dokonalosti, je nesmysl. Člověk by se měl cítit dobře hlavně sám pro sebe takový, jaký je. A vychrtnout se na kost, nejíst, nepít a pak si nechat přišít obří vnady, to není podle mého názoru nic moc pěkného,” řekla Kateřina Brožová.

“Další věc je, že všechny ty zákroky, velké rty, velká prsa, velké všechno, často vyžadují údržbu a ta mnohdy zahrnuje také narkózy a operace. Na tom asi nebude nic moc zdravého. Ať si ale samozřejmě každý dělá, jak uzná za vhodné,” dodala oblíbená herečka pro Kafe.cz.