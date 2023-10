Feťačka Katka na dně sil: Vážně nemocná hledá pomoc na Karlově mostě

Nejznámější drogově závislá žena Česka oslaví zanedlouho sedmačtyřicáté narozeniny. Kateřina Bradáčová se dostala do povědomí široké veřejnosti díky drsnému dokumentu Heleny Třeštíkové - Katka. Už od útlého věku bojuje se závislostí na tvrdých drogách.

Pohublá a strhaná Katka se často pohybuje po Praze s dalšími drogově závislými jedinci. Tímto stylem života žije už desítky let. Ze závislosti ji nedostal ani fakt, že porodila před patnácti lety zdravou dceru Terezu.

Drogy na denní bázi

Katka má za sebou několik krádeží, prostituci a neustálé pokusy o abstinenci. Drog se nevzdala ani během těhotenství. Den před porodem měla dokonce pervitin. Režisérce dokumentu Heleně Třeštíkové během natáčení i po něm několikrát říkala, že se drog vzdá, nikdy se tomu tak nestalo a to ani po narození dcery. Ta už skončila hned jako miminko v kojeneckém ústavu. Následně začala žít u babičky, kde žije dodnes. Katka měla tendenci získat dceru do své péče, vždy to ovšem zůstalo jen u planých slibů.

Vážná nemoc

Podle několika zdrojů Expresu se má nyní nejznámější česká narkomanka potýkat s vážnou nemocí. „Bohužel se stalo to, co ji hrozilo už dávno. Má cirhózu jater a do toho velmi špatnou imunitu,“ prozradila známá Kateřiny. I když se hvězda časosběrného dokumentu snaží z vážné nemoci léčit, tráví čas na těch nejznámějších feťáckých místech v Praze. Často bývá náprříklad viděna v parku Mrázovka na pražském Andělu. „Do toho parku si stejně jako všichni ostatní feťáci ze Smíchova chodí střílet. Chodí tam denně,“ prozradil jeden ze zdrojů Expresu. Mimo míst, kde bere drogy, chodí žebrat na jednu z nejvyhledávanějších turistických atrakcí. „Na Karlák chodí pravidelně žebrat. Na Invalidovně si zase našla ubytovnu, kde občas přespává, ale ona přespává všude možně,“ dodala její známá.