Kateřina Bláhová: Nechci být herečkou jedné role, aféra s Krampolem byla těžká

Mladá herečka s pro ni typickými ohnivými vlasy vstoupila do povědomí veřejnosti především díky roli ve filmu po boku Jiřího Krampola. Tomu dělala průvodkyni v jeho životopisném snímku Život je sranda. Uvedení filmu ovšem provázel skandál, kdy se spekulovalo o tom, že je Kateřina Bláhová přítelkyní výrazně staršího hereckého parťáka. Jak na situaci s odstupem času vzpomíná, prozradila pro Kafe.cz.

Pro Kateřinu Bláhovou nešlo o první film, který s Jiřím Krampolem natáčela. Poprvé ovšem ohlasy zdaleka nebyly takové. “S Jiříkem jsem točila už před tím, natáčeli jsme spolu film Stáří není pro sraby od Tomáše Magnuska. Víc jsem v něm ale nakonec hrála s Luďkem Sobotou. Právě tam ale vznikl nápad, že bych mohla být průvodkyní v Krampolově dalším filmu,” vysvětlila pohledná zrzka pro Kafe.cz.

Jako na kolegu si podle svých slov na Jiřího Krampola ani trochu nemůže stěžovat. “S Jiříkem je to super vždy, je to žijící legenda, jeho humor je nezaměnitelný. I tak to ale pro mě bylo těžké. Je mi dvacet sedm let a postavit se vedle někoho, kdo je na scéně už tak dlouho, bylo náročné. Byla jsem ve stresu, protože je to pro něj velmi důležitý projekt, něco, co po sobě zanechá, a tak jsem se opravdu snažila všechno dělat co nejlépe,” řekla Kateřina Bláhová.

Bohužel její výkon byl zastíněn aférou, která se v tu dobu v českém mediálním rybníčku hojně propírala. Za vše mohla jedna jediná nevinná věta, kdy ji na společenské akci Jiří Krampol představil jako svou přítelkyni. Myslel tím ovšem kamarádku a pouze se trochu staromódně vyjádřil. Teorie o tom, že s herečkou, která by mohla být jeho vnučkou, tvoří pár, na sebe tak nenechala dlouho čekat.

Chodily mi komentáře s přáním smrti

“Sice se říká, že špatná reklama je taky reklama, ale pravda je, že to bylo nepříjemné mně i mé rodině. Člověk s tím sice asi musí počítat, ale to, co mi chodilo do komentářů a zpráv po internetu, bylo občas až k neuvěření. Spousta hejtu, dokonce komentáře s přáním smrti, zkrátka je to neuvěřitelné. Na jednoho člověka je to moc, nikdy s tím nebudu v pohodě,” svěřila se s odvrácenou stránkou slávy Kateřina Bláhová.

Mladá herečka má proto obavy, aby ji skandál nepoškodil, co se týče její další kariéry. Nerada by totiž skončila jako herečka jedné jediné role. “Je to upřímně k naštvání, když člověk dvanáct let maká, odehrál desítky rolí, a pak si někdo všímá jen té jedné. Nejhorší je, že když se k tomu člověk veřejně vyjádří, vlastně to nikoho nezajímá,” posteskla si talentovaná herečka pro Kafe.cz.

“Nyní mám ale rozjednaných několik dalších projektů, a tak doufám, že se to konečně vyrovná. Po tolika letech je to vážně už trochu nepříjemné,” uzavřela.