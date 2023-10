Chybělo málo a věnovala se profesionálně sportu, Bláhovou ale dostalo herectví

Stačilo málo a mladá herečka Kateřina Bláhová se mohla v životě věnovat zcela jiné disciplíně. Jako dítě byla totiž hodně živá, a tak si pro ni rodina vymýšlela mnoho aktivit, aby ji zabavila. O své cestě před filmovou kameru nyní promluvila pro redakci Kafe.cz a prozradila, jakou roli by si přála ze všeho nejvíc.

Herečkou si Kateřina Bláhová přála být už jako malá. Cesta k vysněnému povolání ale byla pořádně klikatá. “Já jsem chtěla být hodně věcí. Závodně jsem lyžovala, jezdila na koni… Byla jsem ve střídavé péči a vychovával mě hlavně taťka s dědou. Chodili ale do práce a jak jsem byla hyperaktivní, takže pro mě vymýšleli spoustu kroužků, aby mě nějak zabavili,” vyprávěla mladá herečka pro Kafe.cz.

“V určitou chvíli jsem si už musela vybrat, protože tréninky, castingy, dojíždění na natáčení a podobně byly časově velmi náročné. A upřímně, jak dlouho v životě můžete lyžovat? Herečka můžu být i ve stáří. Navíc jako herec děláte lidem radost, předáváte nějakou emoci,” řekla Kateřina Bláhová, která se ve své profesi velmi našla.

Jsem z Plzně a mám ráda pivo

Připouští ale, že toto povolání je sice krásné, ale má i své těžkosti. Jako největší z nich vidí stres. S tím řada umělců bojuje různými způsoby. Někteří si dokonce na place dají panáka na kuráž, Kateřina Bláhová je ale proti tomu. “Jsem sice z Plzně, takže mám ráda pivo, ale před záběrem bych si to netroufla. Je tam celý štáb, musím se soustředit, abych nesekala chyby, takže to určitě nikomu nedoporučuji,” rozhodně prohlásila.

“V šatně jsem se už několikrát rozbrečela, jako pomoc se snažím používat různé techniky, co mě učili na józe, zhluboka dýchat a podobně,” popsala Kateřina Bláhová, co jí nejvíce pomáhá.

Kromě těchto nevýhod si ale Kateřina Bláhová herectví užívá. Své úplně nejvíc vysněné role se ale zatím nedočkala. “To, co bych si opravdu chtěla zahrát, se u nás bohužel moc netočí. Ráda bych si zkusila nějaký opravdu pořádný horor. A nebo nějaký akční film, klidně ve stylu nějakých superhrdinů. Ale jak jsem řekla, v Čechách to není zvykem a abych šla do zahraničí, tak to teď momentálně nemám v plánu,” uzavřela krásná herečka s měděnými vlasy.