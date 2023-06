Z šikanované dívky princeznou z Walesu: Kate Middleton v dětství zažila peklo

Rodiče princezny Kate šli jejímu štěstí naproti. Už jako náctiletou ji poslali do školy, která jí otevřela dveře do lepšího světa. Právě na jedné z nejprestižnějších univerzit v Anglii se Kate a William do sebe zamilovali. Než se tak ale stalo, musela se Catherine vypořádat s nejrůznějšími problémy.

Kate si v dětství prošla nelehkým obdobím. Na její první škole v Downe House ji spolužáci tak šikanovali, že musela odejít. Novou školu začala navštěvovat jako čtrnáctiletá. Jak to tak bývá, ukázalo se, že všechno zlé je pro něco dobré. Kate tak díky nové škole přišla do styku s dětmi z vyšší společenské vrstvy. Z šikanované puberťačky postupem času vyrostla módní ikona. Kate patří už několik let mezi nejlépe oblékané ženy, často je srovnávána i s princeznou Dianou. Časopisy zařazují rubriky o tom, jak se oblíct jako Kate, ženy se podle jejího vzoru i líčí.

Sportovní talent

Kate na škole vynikala především ve sportu. Byla neodmyslitelnou součástí tenisového týmu a zářila i v tak drsném sportu, jako je pozemní hokej. I přes její velké úspěchy ji trápily problémy, které zná nejeden dospívající člověk. "Měla velmi malé sebevědomí," prozradila pro Daily Mail její spolužačka Gemma Williams. Zároveň Kate popsala jako "hubenou a bledou". Její názor sdílela i vychovatelka Kate Joan Gall. Ta zase prozradila, že současná princezna trpěla nepříjemným ekzémem způsobeným stresem. "Když přišla, byla velmi tichá. Příchod do velké školy, jako je Marlborough, byl těžký, ale rychle se zabydlela,"dodala Gall.

Hvězda mezi spolužáky

Svět miluje Kate především kvůli jejímu lidskému přístupu. Ten má v sobě zakořeněný už od školních let. Spolužáci na princeznu z Walesu vzpomínají jako na dokonalou žákyni, která poslouchá walkman a sleduje seriál Přátelé. Ve školní ročence byla Kate dokonce označena za nejoblíbenější osobu. Půvabná brunetka vynikala nejen svou krásou, ale i svou osobností. Není se tak čemu divit, že popletla hlavu i dalšímu slavnému muži. Komik Jack Whitehall, který navštěvoval stejnou školu jako princezna z Walesu přiznal, že byla jeho první láskou.