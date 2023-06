Kate Middleton kvůli kráse trpí: Její oblíbený šperk skrývá bolestivé tajemství

Manželka prince Williama, Kate Middleton, si naprosto zamilovala jeden z nejoblíbenějších módních doplňků princezny Diany, a sice diamantovou tiáru s perlami. Tento unikátní kousek princeznu z Walesu zdobí prakticky na všech honosných událostech. Bohužel si za to bere krutou daň.

Jedním z nejvíce ikonických kousků ze šperkovnice princezny Diany byla bezpochyby její tiára s názvem Lover’s Knot Tiara, kterou Lady Di pravidelně nosila na nejrůznější společenské akce. A po přivdání do královské rodiny se do zmíněné tiáry zamilovala i Kate Middleton, manželka prince Williamam. A to i navzdory utrpení, které tiára svému nositeli přináší.

Nejznámější kousek

O tiáře se na svém TikToku rozpovídala módní stylistka Miranda Holder. „Známá Lover’s Knot Tiara byla vyrobena pro královnu Mary v roce 1914 a nachází se na ní několik diamantů a 19 perel. Cena tiáry je odhadována zhruba na 2 až 3 miliony liber,” uvedl Miranda s tím, že jde pravděpodobně o tu vůbec nejznámější tiáru, jakou kdy kdo z britské královské rodiny nosil.

Kate Middleton v tiáře princezny Diany. Zdroj: Profimedia

Příšerné bolesti

Tiára nakonec prošla rukama několika žen. Královna Mary ji věnovala královně Alžbětě II. a ta ji následně darovala princezně Dianě jako svatební dar. A byla to právě Diana, kdo z ní udělal ikonický kousek. Nosila ji totiž prakticky všude, a to i navzdory tomu, nakolik nepohodlné její nošení bylo.

Jak totiž dále upozornila módní stylistka, tiára je tak těžké, že svému nositeli už po chvíli způsobuje obrovské bolesti hlavy. Navíc je prý její nošení nepříjemné i z toho důvodu, že houpající se perly neustále při chůzi vydávají cinkavý zvuk.

To ovšem nezabránilo princezně Kate Middleton, aby se do tiára rovněž zamilovala. Lover’s Knot Tiara dnes patří k jejím nejoblíbenějším kouskům a žádnou ze slavnostních událostí si bez ní takřka neumí představit. Tiára jí zároveň velmi sluší. Jen těžko říct, zda to za šílené bolesti hlavy stojí.