Vévodkyně Kate je nejen pro britské fanoušky módní ikonou. Kdyby si na sebe vzala otrhanou bundu, na internetových obchodech se bude v mžiku prodávat za horentní sumu a věřte, že se ještě ten samý den vyprodá. Ona však raději dává přednost elegantním outfitům, které mnohdy nemá z vlastní hlavy. Nesmrtelnou inspirací je jí princezna Diana.

Když na svět přivedla vévodkyně Kate svého zatím nejmladšího potomka Louise, musela se pochopitelně nechat cvaknout před porodnicí, kde na ni netrpělivě čekala horda fanoušků a dravých fotografů. Kate vypadala báječně. Zvolila červené šaty od Jenny Packham. V roce 1984 se šla před nemocnici ukázat i princezna Diana v náručí s tehdy maličkým Harrym. Šaty měla takřka stejné. To je ale náhoda.

Nebylo to však zdaleka poprvé, kdy byla Diana pro Kate inspirací. Stalo se to i když vévodkyně ukázala světu George. To si na sebe neváhala obléknout slušivé bledě modré šaty s puntíky stejně jako Diana o pár desítek let předtím, když vyšla před porodnici s princem Williamem.

Značně podobný outfit na sobě měla Kate i na Remembrance Day, česky Den válečných veteránů. Obě zvolily černý kostým a nechyběla jim ani brož ve tvaru květiny. Nepatrný rozdíl však šlo poznat ve výběru klobouků, kdy Diana v devadesátých letech zvolila černý se síťkou, kdežto Kate raději klobouk jednoduššího tvaru bez síťky.

Při speciální příležitosti Diamond Jubilee Tour v Kuala Lumpur v Malajsii si vévodkyně Kate oblékla šaty s bílým základem a zlatými prvky. Na podobné vsadila i Diana při slavnostní večeři na německé ambasádě v Londýně v roce 1986.

Jestli se něco po členech britské královské rodiny vyžaduje, je to schopnost oblékat se elegantně, což princezna Diana uměla. Vévodkyně Kate bezesporu taky. Na nespočtu fotografií je můžeme vidět v těch nejluxusnějších kostýmech, které z nich dělají pravé dámy.

Nutno podotknout, že co si na sebe vezme Kate, to do druhého dne zmizí z pultů obchodů. Vévodkyně prostě ví, jak oslnit.