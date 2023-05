Kate Middleton provokuje: Porušuje pravidlo zavedené královnou Alžbětou II.

Princezna Kate bere svou pozici v britské královské rodině velmi zodpovědně. Vždy je elegantně oblečená, volí ta nejvhodnější slova a striktně se drží královského protokolu. Před několika týdny se ale i přesto dopustila zásadního přešlapu. Nedávno se ukázala se zajímavou manikúrou, ze které by královna Alžběta II. zcela jistě nebyla nadšená.

Kate Middleton je pro mnohé módní ikonou. Manželka prince Williama vždy dbá na to, aby byla elegantní a půvabná, přičemž střídá úchvatné kousky jak od světových návrhářů, tak od menších značek. Před časem se ale dočkala ještě větší přízně, když se na veřejnosti začala objevovat v již jednou nošeném oblečení, a tak dala najevo, že podporuje udržitelnost módy. A aby toho nebylo málo, to vše zvládá tak, aby nenarušila královský protokol. Je ale pravdou, že se ji to přesto ne vždy nepovedlo.

Takhle ne!

Kate se jednoho dne během velikonočního týdne objevila na veřejnosti v krásném modrém kabátu, který doplnila kloboukem a kabelkou stejné barvy a také béžovými lodičkami a neuvěřitelně jí to slušelo. Při bližším zkoumání si ale nešlo nevšimnout, že na jejím celkovém image něco tak docela nehraje.

Kate totiž měla nalakované nehty rudě červenou barvou. A to královský protokol přísně zakazuje. Všechny výrazné barvy jsou na nehtech nepřípustné. Podle webu Hello! s tímto pravidlem přišla sama královna Alžběta II.

Není první

Královna Alžběta II. si údajně stála za tím, že by všechny ženy v britské královské rodině měly mít nehty nalakované maximálně světle hnědou barvou. Konkrétně například schválila odstín Ballet Slippers od značky Essie. Z rudě červených nehtů Kate by tedy rozhodně nadšená nebyla.

Kate Middleton ale rozhodně není první ženou monarchie, která se na pravidlo vykašlala. V minulosti si nehty načerveno nalakovala už například princezna Diana. Meghan Markle zase v roce 2019 překvapila černými nehty. Pravdou ale je, že za to Meghan dostala podstatně větší „kartáč” než Kate…