Kate Middleton má zvláštní zvyky: Její bratr řekl, jaká je v soukromí

James Middleton se zcela výjimečně objevil na televizních obrazovkách a promluvil o své sestře Kate. V rozhovoru v pořadu Good Morning Britain vyprávěl, nakolik je na princeznu z Walesu pyšný, ale zároveň poodhalil pár věcí z jejího soukromí. Těžko říct, jak na to manželka prince Williama bude reagovat.

Kate Middleton jen málokdy mluví o svém soukromí a vždy si velmi hlídá, co na veřejnosti řekne. Její bratr ovšem natolik úzkostlivý není a nedělá mu problém hovořit prakticky o čemkoliv. A když se nyní objevil v pořadu Good Morning Britain, mnozí byli překvapeni z toho, co všechno byl schopný na svou sestru prásknout.

Má své zvláštnosti

„Je to moje sestra a jsem na ni nesmírně pyšný. Neustále mě překvapuje tím, co všechno pro naši zemi dělá, a musím na tom pořád myslet,” pěl ódy na svou starší sestru James Middleton. Uvedl ovšem, že je pro něj stále poněkud podivné přiznat si, že je jeho sestřička princeznou z Walesu. „Abych byl upřímný, je to pořád má sestra. A já znám všechny její podivnosti a vlastnosti. A vidět jí, jak dokonale do své role zapadla… Jsem na ni zkrátka neuvěřitelně hrdý,” dodal ještě James a tím rozvířil debaty o tom, jaké podivné povahové rysy jeho sestra asi tak může mít.

Dělají to skvěle

V pořadu se James Middleton ještě rozpovídal o svém vlastním duševním zdraví a poukázal na to, nakolik skvělé je, že se právě jeho sestra a její manžel snaží o zdravé mysli mluvit. Ti se už nějakou dobu tomuto tématu hojně věnují a apelují na veřejnost, aby své dušení zdraví nepodceňovala. „Myslím si, že je fantastické, že se rozhodli mluvit o svém vlastním psychickém zdraví a je to něco, co na lidi opravdu platí,” prohlásil James, který v roce 2019 přiznal, že určitou dobu svého života trpěl depresemi. Ty se u něj spustily právě poté, co se o něm kvůli jeho sestře začala zajímat široká veřejnost.