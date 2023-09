Těžké začátky Williama a Kate: První rande skončilo trapasem, další zkazil požár

Princ William a princezna Kate měli těžší začátky, než si dokážete představit. Jejich láska začala trapasem na prvním rande a pokračovala požárem v kuchyni.

Zapůsobit na prvním rande se často nepovede tak, jak jsme si naplánovali. Svou roli hraje nervozita a s ní spojená nejistota, jestli se vám povede na člověka, co se vám líbí, udělat dobrý dojem. Své by o tom mohla vyprávět i Kate Middleton, které se na prvním rande s princem Williamem povedl vcelku solidní trapas.

Na prince se rozhodla zapůsobit drobným žertíkem. Chtěla se mu poklonit, jako se klaní královně, ale vůbec se jí to nepovedlo. Když se naklonila, neudržela rovnováhu a spadla přímo na Williama, který se kvůli tomu polil pitím, zjistilo britské Heart Radio.

Místo večeře požár v kuchyni

Tím ovšem "trapné" okamžiky v počátku seznamování nekončily. William chtěl totiž také na Kate v počátku vztahu udělat dojem. A povedlo se mu to snad ještě hůř než předtím Kate. V době, kdy spolu žili ještě jen jako spolubydlící, chtěl svou budoucí ženu zaujmout tím, že jí uvaří luxusní večeři. Jenže to nedopadlo vůbec dobře.

"Snažil jsem se uvařit nějakou úžasnou večeře. Ale nakonec jsem něco spálil, něco mi přeteklo, něco začalo rovnou hořet,“ přiznal podle stránek mirror.co.uk následník trůnu, že v kuchyni se zrovna nepředvedl. Se smíchem dodal: "Kate se mi snažila pomoci a v podstatě nakonec ovládla celou situaci."

I přes nervozitou způsobené nehody ale v sobě dvojice od začátku našla zalíbení. Princezna Kate se přiznala, že se před Williamem červenala, když se s ním setkala poprvé. „Hodně jsem se před ním styděla,“ uvedla.

Ve shodě víc než kdy jindy

Nehody ani stud ale nakonec společnou lásku nezastavily. Pár pokračoval ve svém vztahu, který měl, jak víme, velmi šťastný konec. Princ William požádal Kate v roce 2010 o ruku a od té doby se jeho láska naučila všechny záludnosti královské etikety, a tak jsou její pukrlata nyní dokonalá (a na Williama už nepadá).

Během oficiálního zásnubního rozhovoru Tomu Bradbymu řekla, že je "ochotná rychle se učit a tvrdě pracovat", pokud jde o královský život, což posléze i dokázala. Není tedy divu, že princ William věděl už od prvního setkání, že je na Kate je něco "speciálního". "Tušil jsem, že je tam možná něco, co bych chtěl prozkoumat," prozradil.

Nyní jsou Kate a William už více než 12 let manželé, rodiče tří dětí a nejbližší následníci v pořadí na trůn. "William a Kate jsou ve shodě více než kdy jindy," řekl zdroj z paláce stránkám usmagazine.com. "Oceňují to, co mají jeden s druhým. Pro ně bude rodina vždy na prvním místě."