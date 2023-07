Kate Middleton sundává rukavice: Je připravená na válku s Meghan

Princezna z Walesu je údajně připravena zaujmout razantnější postoj a bránit se, pokud budou Meghan Markle a princ Harry pokračovat v obviněních na adresu britské královské rodiny.

Zasvěcený zdroj podle stránek express.co.uk tvrdí, že princezna Catherine, známá veřejnosti spíše jako Kate Middleton, se v případě potřeby nebojí ušpinit si ruce a bude srdnatě bránit sebe i královskou rodinu před dalšími nechutnými výpady Harryho a jeho slávychtivé Meghan.

A proč se najednou o pozici Kate tak hlasitě mluví? Důvod je prostý: strach z toho, co Harry a Meghan zase vyvedou. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, kteří byli nedávno nominováni na Cenu hollywoodských kritiků za dokumentární film "Harry & Meghan" společnosti Netflix, totiž prý zkoumají možnosti budoucích projektů.

Kate bude bojovat ohněm s ohněm

Protože nejvíc úspěchů získali „pliváním“ na královskou rodinu, je logické, že Kate očekává další ataky tímto směrem. Sussexové by se však tenokrát měli mít trochu víc na pozoru, jestli zvažují odhalení dalších podrobností o svém rozhodnutí odejít z Velké Británie do Kalifornie, jak to udělali ve svém prvním dokumentárním seriálu.

Podle jednoho ze zdrojů Kate svou rodinu úzkostlivě chrání a je připravená "bojovat s ohněm ohněm", což je překvapivě poněkud v rozporu s tradičním královským pravidlem "nikdy si nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj". Podle zasvěcených hlasů by tedy měla být Meghan do budoucna velmi opatrná, zejména pokud bude následovat Harryho příkladu a rozhodne se o svých zážitcích napsat paměti. Mohlo by se jí to šeredně vymstít.

Meghan si musí dávat pozor

"Kate nebude váhat postavit se za královskou rodinu, včetně sebe. Prokázala nesmírnou toleranci a zdrženlivost, ale existuje hranice toho, co může snést,“ tvrdí zdroj z okolí princezny Kate. "Toto odhalení by mělo sloužit jako jasný vzkaz pro Meghan, aby se stáhla a pečlivě volila jakákoli slova o Kate."

A to není všechno. Podle tohoto palácového informátora se Kate nebojí sundat pomyslné rukavice a v případě potřeby přistoupit k agresivnějšímu přístupu, co se týče Meghan. Je to prostý pud sebezáchovy a zároveň jasná snaha ukázat, že po budoucí královně a její pověsti nikdo šlapat nebude.

S ohledem na stále pokračující bitvu mezi Sussexy a britskou královskou rodinou, je stále více patrná Kateina neochvějná loajalita k rodině i její odhodlání bránit sebe i své blízké.