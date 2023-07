Ondřej Brzobohatý touží po rodině, jeho manželství bude složité, říká kartářka

Hudebník Ondřej Brzobohatý a jeho partnerka Daniela Písařovicová před nedávnem upoutali pozornost romantickými zásnubami na dovolené. Sympatický pár působí velmi zamilovaně, a tak nikoho nejspíš příliš nepřekvapilo, že jim již brzy budou vyzvánět svatební zvony. Co o jejich budoucím manželství říkají karty, prozradila pro Kafe.cz známá vědma a kartářka Graciela.

Poté, co se Ondřej Brzobohatý rozvedl s Miss World Taťánou Kuchařovou, zamiloval se do moderátorky Daniely Písařovicové. Jejich vztah se poměrně rychle stal velmi vážným, a tak se oblíbený pár nedávno během dovolené zasnoubil. Podle vědmy Graciely ale svatbou vše teprve začíná a pokud spolu budou chtít zůstat šťastní, budou se muset vyrovnat s řadou překážek.

“Ondřej Brzobohatý je muž, který už velmi touží založit rodinu. Je to pro něj velmi důležité, už by chtěl děti, se kterými by mohl trávit čas. Svou partnerku vidí jako tu, se kterou by tu rodinu rád měl. Ohledně tohoto tématu by ale v jejich vztahu mohly nastat těžkosti a komplikace,” prozradily karty Graciele.

“Pokud bude chtít v budoucnu Daniela Písařovicová miminko, měla by na sebe opravdu dávat pozor a zvolnit,” dodala věhlasná kartářka pro Kafe.cz.

“Jejich vztah nebude jednoduchý, vidím zde také žárlivost a možné komplikované vztahy s maminkou Ondřeje Brzobohatého, se kterou si paní Písařovicová nebude úplně dobře rozumět,” uvedla dále Graciela.

“Řekla bych, že zhruba do pěti let se ukáže, jestli je jejich láska opravdu pevná a zda spolu skutečně vytvoří rodinu,” dodala vědma Graciela pro Kafe.cz s tím, že to rozhodně nebude procházka růžovou zahradou.

Karty podle Graciely zmínily také Brzobohatého exmanželku Taťánu Kuchařovou. “Vidím, že to stále nemá vůbec vyřešené. Když to tak řeknu, ta žena se stále velmi trápí,” sdělila pro Kafe.cz.