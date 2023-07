Karolína Krézlová randila s Polívkou i Tiestem: Teď miluje úspěšného podnikatele

Herečka Karolína Krézlová, která se na začátku letošního roku zúčastnila reality show Survivor, měla na partnery vždycky štěstí. Její srdce si dokázali získat světově známí muži i čeští krasavci. Komu ale její sexy tělo patří dnes?

Krásná herečka Karolína Krézlová má celou řadu fanoušků a pochopitelně také nápadníků, kteří by ji rádi pozvali na skleničku nebo na večeři. Ti mají ale smůlu. Účastnice letošní řady reality show Survivor je totiž podle webu Expres už nějakou dobu zadaná. A není překvapením, že i tentokrát jde o velmi úspěšného muže.

V posteli měla Usaina Bolta a Tiësta, Polívka si ji chtěl vzít

To, že je Karolína atraktivní žena, si pochopitelně všimla celá řada mužů. A to nejen v Česku a na Slovensku, ale i ve světě. V minulosti herečka totiž randila například s jamajským sprinterem Usainem Boltem, nizozemským DJem Tiestëm anebo s jedním z nejpohlednějších českých herců Vladimírem Polívkou. S tím byla jednu dobu dokonce zasnoubená. Nakonec ale ze svatby sešlo a dvojice šla od sebe.

Současný miláček vlastní luxusní restaurace

Už takřka rok má pak být Karolína Krézlová ve vztahu s úspěšným podnikatelem a restauratérem Ondřejem Rákosníkem. Ten svůj úspěch rozhodně nemá zadarmo a na své kariéře tvrdě dřel. Poté, co vystudoval hotelovou školu v Klánovicích, se odebral sbírat zkušenosti do Anglie, kde strávil prací v restauracích na různých pozicích pět let. Po návratu do Prahy si plácli s italským šéfkuchařem Riccardem Lucque a dnes pod křídly La Collezione provozují úspěšné podniky jako La Finestra in Cucina, Aromi, Amano, Laboratorium, bistra La Bottega a spousty dalších. Karolína má očividně čuch na dobré investice, protože zrovna gastronomie je v současné době a i v době budoucí v rozkvětu.