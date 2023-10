Karolína Krézlová prozradila, že s přítelem bydlí: Máme hezkou fázi vztahu, říká

Herečka Karolína Krézlová momentálně prožívá spokojené období. Premiéru již brzy budou mít některé její nové projekty a kromě toho nedávno přiznala novou lásku. O tom, jak je s novým partnerem, který je majitelem luxusních restaurací, spokojená, promluvila pro redakci Kafe.cz.

Po pracovní stránce se pohledné umělkyni, která se před časem objevila v drsné reality show Survivor, nyní daří opravdu skvěle. “Teď máme premiéru filmu Její tělo, který jde v listopadu do kin a potom na jaře půjde ven seriál s Tomášem Klusem “Zalez do spacáku”, což je taková komedie a těším se na to. Mám roztočené další projekty, ale o těch vám řeknu víc, až se bude blížit premiéra,” prozradila pro Kafe.cz.

Radost zažívá také ve vztahu s partnerem, o kterém již prozradila, že je majitelem luxusních restaurací a že společně vychovávají jeho malou dcerku, kterou si do vztahu přivedl z předchozího manželství. O bližších detailech zatím mluví spíše nerada, protože své city prožívá raději v soukromí. Malou výjimku ale udělala, a tak se alespoň svěřila s tím, jak jim to s partnerem momentálně jde.

“Spokojená jsem úplně. Teď to musím zaklepat, ale všechno je fajn, je to hezká fáze vztahu. Bydlíme spolu, všechno klape,” řekla Karolína Krézlová s úsměvem pro Kafe.cz.

Kyselinu ve rtu jsem si nechala rozpustit

Mnohem sdílnější byla, když došla řeč na to, jakým způsobem o sebe jako žena pečuje. Na první pohled je totiž vidět, že má Karolína Krézlová skutečně pěknou pleť bez jediné vrásky nebo viditelné nedokonalosti. “Já mám skvělou kosmetičku, která mi dávala pleť dohromady po Survivoru, protože mám po těle rozseto strašné množství jizev. Chodím na takové masáže a snažím se do sebe nic nepíchat. Měla jsem kyselinu ve rtu a nechala jsem si to rozpustit, protože to nedělalo dobrotu. Takže teď se snažím injekčním věcem vyhýbat a raději to řeším tím, že hodně spím, piju dost vody, dopřeju si nějaký dobrý krém,” sdělila herečka.

Kromě toho jí pomáhají také speciální kosmetické masáže, na které pravidelně dochází. To ale není jediná procedura, kterou podstupuje. “Moje kosmetička má takový přístroj, který pleť prohřívá, a opravdu mi ji to vypne a mám pak pleť jako miminko. Vydrží to tak měsíc, ale ta pleť je pak opravdu krásná,” sdělila sympatická umělkyně.

Na světelnou show vyrazila s kamarádkami

Redakce Kafe.cz Karolínu Krézlovou zastihla na zahájení letošního ročníku Signal Festivalu v Praze, během kterého mohou návštěvníci spatřit různé audiovizuální instalace na architektonicky zajímavých místech po celém městě. Nemohla tak chybět ani otázka, jak se jí světelná show líbí.

“Už jsem byla na Signal Festivalu loni, takže jsem se hrozně těšila, protože mám letos konečně čas si projít všechny projekce. Jsem tu s kamarádkami, potkaly jsme se tu tak náhodně, takže půjdeme někam na kafe a pak vyrazíme na další projekci, připojí se k nám i další lidi,” uzavřela Karolína Krézlová.