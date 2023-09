Svatba plná překvapení: Kokešová popsala svůj den, za svědkyni šla Kalousová

Krásná modelka a misska Karolína Kokešová je od víkendu vdanou paní. Své “ano” řekla dlouholetému příteli Davidu Snášelovi. Pro svůj významný den si vybrala resort na Čapím hnízdě, kde si svatbu se svými nejbližšími velice užili. Pro Kafe.cz se podělila o své první dojmy z veselky.

“Užili jsme si to moc, bylo nás tam kolem stovky, počasí nám přálo, takže to bylo opravdu hezké,” svěřila se modelka, která se v roce 2019 stala vítězkou světové soutěže krásy a stala se tak Miss Global, redakci Kafe.cz.

Svatba se odehrála na Čapím hnízdě, které v minulosti získalo politický kontext z důvodu dotační kauzy expremiéra Andreje Babiše, jehož rodina farmu vlastní. Pro Karolínu Kokešovou je ale místo důležité ze zcela jiných, osobních důvodů. “Bylo to místo jednoho z našich prvních setkání,” svěřila se modelka.

“Kromě toho má dostatečně velkou kapacitu na to, aby tam mohli všichni hosté také přespat, jsou tam zvířátka, takže si to užijí i děti, zkrátka to pro nás bylo po všech stránkách ideální,” vysvětlila Karolína Kokešová.

Na svatbě měli podle jejích slov také moc hezký program. “Bylo tam také několik překvapení, třeba moje kamarádky, které zpívaly, vystoupení dětí a také akrobatické číslo. Žádná legrační historka se neodehrála a možná, že je to tak dobře,” řekla půvabná Miss pro Kafe.cz.

Za svědka jí šla její dobrá kamarádka, modelka Andrea Kalousová, která se v poslední době kromě modelingu věnuje také zpěvu. Šaty pro Karolínu Kokešovou vytvořila známá návrhářka Zuzana Lešák Černá.

“Náš den byl moc krásný, i když je asi pravda, že svatbu si většinou užijí hlavně hosté, protože je to náročné a člověk se moc nezastaví. Večer už to ale bylo lepší, trochu to ze mě spadlo a oslava se vážně vydařila,” dodala Karolína Kokešová.