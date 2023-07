Kolonáda ve Varech: Šarmantní Bubílková, Krampol o holích i zamračený Hanzlík

Karlovarská kolonáda, to byl tento týden každodenní přehled hvězd českého showbyznysu. Které byly k nepřehlédnutí?

Zuzana Bubílková

Zuzana Bubílková Zdroj: Herminapress

Nestárnoucí moderátorka se ve Varech předvedla ve slušivých černých šatech, které jí dodávali poměrně mladistvý vzhled. Jak je u této dámy obvyklé, nešetřila úsměvy a na každém kroku rozdávala dobrou náladu. Satirička a glosátorka dorazila s hercem Jiřím Krampolem, se kterým v Karlových Varech společně moderovali talk show v Mattoni Life Baru.

Jiří Krampol

Jiří Krampol Zdroj: Herminapress

Navzdory potížím s chůzí a odkázanosti na hůlky zůstal Jiří Krampol plný humoru i poté, co nedávno v nemocnici podstupoval kyslíkovou terapii průdušek."Před čtyřiceti lety mi při jednom divadelním představení Jirka Bartoška nechtíc poranil koleno a od té doby občas zlobí. Je to potrhaný vaz, ale na operaci to není. Teď se k tomu navíc přidala artróza," vysvětlil hůlky s humorem sobě vlastním Krampol při talk show v Mattoni Life Baru.

Jaromír Hanzlík

Jaromír Hanzlík Zdroj: Herminapress

Jednou z významných osobností, která nemohla ve Varech zůstat bez povšimnutí, byl 75letý Jaromír Hanzlík. Jeho přítomnost na festivalu nepřekvapila, zvláště když uvážíme, že na konci filmového festivalu byla jeho dlouholetá kolegyně, 76letá Daniela Kolářová, oblíbená herečka, s níž spolupracoval na řadě uznávaných filmů, oceněna prestižní cenou, kterou jí předal Jiří Bartoška. Jediné, čím Hanzlík překvapil, byla poměrně zamračená tvář, se kterou si to štrádoval po kolonádě.

Lukáš Hejlík s rodinou

Lukáš Hejlík s rodinou. Zdroj: Herminapress

Na festivalu se objevil i známý milovník dobrého jídla Lukáš Hejlík. Fotografové ho načapali – jak jinak – s jídlem v ruce, takže ani ve Varech nezapomněl kontrolovat úroveň místní gastronomie. Herec se na kolonádě ukázal s partnerkou a dcerou, a bylo vidět, že si celá rodina užívá pohodovou karlovarskou atmosféru.

Dominika Mesárošová

Dominika Mesárošová s partnerem a synem. Zdroj: Herminapress

Modelka Dominka Mesárošová dorazila na festival v šatech se sympatickým výstřihem a s partnerem a se synem. Kromě šatů zaujala především výrazným tetováním přes celou ruku.Podobně jako její partner tak nejspíš našla zálibu v estetickém doplnění zevnějšku pomocí tetovací jehly.