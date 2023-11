Jelikož se 53. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech chýlí ke svému konci, je na čase trochu bilancovat. Proto jsme pro vás připravili galerii toho nejlepšího, co bylo na festivalu kromě soutěžních snímků k vidění.

V galerii tak najdete opravdové skvosty. Hvězdami festivalu se stala jako již v minulých letech Daniela Peštová, Simona Krainová či Andrea Verešová, ale na paty jim už začaly šlapat krásky jako Kateřina Sokolová či Nikol Švantnerová, která všem vyrazila dech svou odvahou. Modelky mají tak říkajíc dokonalý a trendy vzhled v popisu práce, my jsme ale obdivovali také herečky, například Hana Vagnerová či Jana Plodková mají úžasný cit pro módu. Překvapila nás též Anna Kameníková, která svou vášeň pro extravaganci tentokrát držela na uzdě. A nesmíme zapomenout ani na Agátu Prachařovou, kterou jsme sice nezastihli na žádné významné party, ale i na kolonádě s kočárkem byla nepřehlédnutelná a velmi jí to slušelo. Prohlédněte si naší galerii, stojí to za to!