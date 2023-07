Karlos Vémola se pokutou vyplatil ze svých činů: Zastal se ho i Ondřej Novotný

Karlos Vémola byl nedávno obviněn z nelegálního obchodování s ohroženými tygřími mláďaty. Nakonec se doznal k trestnému činu a zaplatil pokutu 200 000 Kč. Ondřej Novotný se známého zápasníka zastal a celou kauzu zlehčil s tím, že je známý Terminátor zkrátka milovníkem zvířat, a jelikož zaplatil za své skutky tučné "výkupné", celou záležitost považuje za uzavřenou.

Nedávno českým showbyznysem rezonovala kauza týkající se Karlose Vémoly a jeho nelegálním držením chráněných šelem, včetně falšování potřebných dokumentů a prodeje exotických tvorů dalším osobám.

Známý zápasník sice zprvu vše popíral, nakonec se ale, nejspíš na radu svých právníků, ke všemu doznal a díky tomu odešel s poměrně nízkým trestem. Vémolovi hrozilo i vězení, nakonec ale stačilo zaplatit pokutu bezmála čtvrt milionu korun, a tím se celé vyšetřování uzavřelo.

Zatímco někteří volají po spravedlnosti a pro známého Terminátora požadují vyšší trest, podle Ondřeje Novotného se Vémola ze svých činů vykoupil a není potřeba věc dále rozmazávat.

Je to vyřešené

"Karlos je Karlos. Udělal chybu, zaplatil za ni nějakou částku a je to vyřešené,” okomentoval Ondřej Novotný kauzu pro extra.cz. Podle moderátora budou nejspíš lidé případ zveličovat, verdikt soudu je ale zásadní a tudíž by se měl přestat propírat.

Novotný si zároveň nemyslí, že by se sportovec na šelmách dopouštěl jakéhokoliv týrání či nepravostí. Zápasníka prý považuje za největšího milovníka zvířat. "Kdo zná Karlose, ví, že ta zvířata miluje. On je schopen odjet do Košic a jet zpátky kvůli těm tygrům, želvám a krokodýlům, aby je nakrmil. Já neznám takovýho druhýho magora," zastal se Vémoly spoluvlastník organizace Oktagon MMA.

Ondřej Novotný poté dodal, že Karlos sice udělal chybu, ale rozhodně to nepovažuje za největší přešlap. "Evidentně to není tragédie, když to stálo 200 tisíc," uzavřel.

