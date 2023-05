Rok plný problémů Karlose Vémoly: Veřejnost řeší nevěry i hrozbu uvěznění

Karlos Vémola je nejen úspěšný zápasník, ale také pořádný průšvihář. Hvězda MMA na sebe v poslední době strhává pozornost jedním skandálem za druhým. Poté, co vystřídal několik milenek a veřejně tím znemožnil svou manželku Lelu Ceterovou, nyní mu dokonce za údajné nelegální držení a prodeje přísně chráněných bílých tygrů hrozí kriminál.

Karlos Vémola a Lela Ceterová se poprvé jako pár ukázali na veřejnosti v roce 2018. O necelý rok později blonďatá playmate oznámila světu radostnou událost, že čeká prvního potomka. Už v těhotenství ale přišla první krize ve vztahu. "Ku*va ti rodinu nedá," napsala tehdy rozčilená Lela na Instagram.

Později se ukázalo, že již v té době jí Vémola zahýbal. "Mnoho lidí se mě ptá, co se stalo. Moje odpověď zní, že pravda jednou vyjde na povrch," okomentovala tajemně Lela. Po porodu dcery Lily to chvilku vypadalo na rodinou idylku, ta ale netrvala příliš dlouho. V červenci si Vémola užíval pohodovou dovolenou ve Francii a jeho partnerka opět veřejně přiznala, že zápasník odletěl s jinými ženami. "Proč si nedáš fotky s těmi dvěma ku*vami, co letěly s vámi? Nehraj to na rodinu, lží bylo dost," nebrala si temperamentní Lela servítky, která svým výbuchem problémy páru nedokázala udržet v soukromí.

O měsíc později krize vyvrcholila a Ceterová se dokonce s dcerou odstěhovala z Vémolandu na Slovensko. Dlouho bez sebe ale hrdličky nevydržely a silikonem vylepšená blondýnka se po pár týdnech vrátila domů a opět plnit sociální sítě zamilovanými snímky se zápasníkem.

Románek zapíral i přes jasné důkazy

Po opakovaných nevěrách, rozchodu a velkolepém usmíření, se rozhodl Karlos Vémola posunout svůj vztah s Lelou Ceterovou na další úroveň. Kromě toho, že s ní zplodil druhého potomka, jí také požádal o ruku. Během pompézního obřadu sportovec sice slíbil před desítkami hostů své družce věrnost a lásku, dlouho svá slova ale nedodržel.

Pouhých pár týdnů po svatbě přišel skandál v podobě Karlosova románku s pornoherečkou Rikou Fane, která později o jejich vztahu promluvila s několika novináři. Ale ačkoliv Hana Džurbanová měla neprůstřelné důkazy o sexuálním poměru s Vémolou, on dodnes popírá, že by vůbec hvězdičku filmů pro dospělé potkal. Nedávno se v souvislosti s Vémolou skloňovalo jméno další ženy. S barmankou nočního klubu, Larou z Brna, měl Vémola trávit volný čas v jihovýchodní Asii, kde je zcela náhodně natočil při večerní procházce Food bloger a video umístil na Instagram, díky čemuž měl Karlos opět doma co vysvětlovat.

Kromě toho veřejnost aktualně probírá Terminátorovo vyšetřování, jež probíhá kvůli jeho podezřelým čachrům s chráněnými mláďaty tygrů. Pokud se všechna obvinění prokážou, hrozí Vémolovi až tři roky natvrdo. Nekončící telenovela tak může mít ještě velice zajímavé dějové zvraty.

Karlos Vémola může skončit ve vězení až na tři roky