Z Karlose Vémoly je dnes někdo jiný. Už mě nepřitahuje, říká drsně exmilenka

Známý MMA bijec proslul nejen svými sportovními výkony, ale také pestrou řádkou bulvárních kauz, do kterých se během své kariéry namočil. Ať už se jedná o nedávný skandál ohledně údajně nelegálního chovu exotických zvířat nebo jeho milostné aférky, kolem Karlose Vémoly je vždy rušno. Za jejich vztahem se ohlédla jeho někdejší milenka, fitness trenérka Zdeňka Černá, které se říká Lulu. Pro bývalého partnera dnes vlídná slova nachází jen těžko.

Jejich poměr se provalil před třemi lety, a to aktivním přičiněním samotné Lulu. Tehdy na sociální síti zveřejnila spoře oděnou fotografii přímo z koupelny slavného sportovce. To bylo v době, kdy jeho partnerka Lela Vémola (tehdy ještě Ceterová) zrovna byla mimo domov. Skandál, který málem skončil rozchodem známé dvojice, sice plavovlasou milovnici posiloven a plastických operací proslavil, také jí ale v určitých ohledech neudělal úplně dobrou reklamu.

Lulu Černá je dodnes v médiích zmiňována především jako “ta od Vémoly”, což pro její psychiku vždy nebylo právě snadné. “Už jsem si na to ale zvykla. Je ale pravda, že se to se mnou táhne prakticky do dnešního dne,” připustila pohledná influencerka pro Kafe.cz.

“Já se ale za ten vztah nijak nestydím. Já do toho tehdy vstupovala jako svobodná, zatímco Karlos byl ten, kdo byl zadaný a podváděl. To je zodpovědnost toho muže. Kdyby byl v tu dobu ale ženatý, tak bych do toho nikdy nešla,” uvedla pro Kafe.cz Lulu Černá.

O Karlosovi se už ví, že je na ženské

Karlos Vémola jí tehdy měl slibovat, že se s Lelou rozejde a dá šanci jejich vztahu. To se ale, jak již česká veřejnost ví, nestalo. “Dneska už se o něm ví, že je na ženské. Ale tehdy se to nevědělo, protože se o něm zdaleka tolik nepsalo,” vysvětlila blond kráska, proč mu nejprve věřila.

“Musím ale říct, že když vidím, co se z něj za ty uplynulé tři roky stalo, tak to není pěkný pohled. Už mě vůbec nepřitahuje a dnes bych si s ním určitě nezačala. Už ani nejsme v kontaktu, nemyslím, že bychom si měli co říct,” sdělila Lulu Černá pro Kafe.cz.

V současné době je Zdeňka Lulu Černá nezadaná. Nijak ji to ale netrápí. “Soustředím se teď hlavně na sebe, svůj vlastní rozvoj a jsem spokojená,” uzavřela mladá žena, která se aktuálně chystá na plastickou operaci poprsí. Při ní si své vnady velikosti 10 hodlá nechat zvětšit na dvojnásobek.