Vémola se na Štvanici zapotil: Mezi diváky byla manželka i údajná milenka

Již tradičně se konal poslední červencový víkend turnaj organizace Oktagon na pražské Štvanici. Pod širým nebem se představil vyprodané aréně i Karlos Vémola. Pro toho to byla první zkouška od prohraného zápasu s Patrikem Kinclem. Tentokrát Terminátor zvítězil na body. Fanouškům jeho výkon nestačil. Z tribun se po jeho výhře ozývalo hlasité bučení a pískání.

Karlose celý večer provázely trable. Pár hodin před zápasem korzoval po aréně a hledal místo pro svou manželku, ale i děti z předchozího vztahu. Nakonec vše dobře dopadlo a Lela usedla jako vždy vedle manželů Rittigových. Svému milému tak fandila z bezprostřední blízkosti.

Boj o Vémolu

Manželka Karlose Vémoly nebyla na Štvanici jeho jediná fanynka. Hned pár metrů za ní se objevila na VIP místech i údajná milenka Terminátora. Tentokrát šlo o Laru z Brna. Ta se po boku Vémoly objevila na nahrávce z Thajska. „Česko žije kauzou, že kolem mě prošla nějaká paní na chodníku. Všichni ze mě zase dělají sexuálního predátora, že si sem jezdím užívat, a ne trénovat. To může říct jenom člověk, co tady nikdy nebyl,“ popřel tehdy rázně známost s Larou Vémola. Podle dobře informovaných zdrojů se zápasník s kráskou z Brna zná. Jeho auto je často vídáno u baru Pitkin. Právě ve zmíněném podniku se měl s dívkou seznámit.

Obě dámy celou situaci ustály s grácií. Lela se skvěle bavila po boku kamarádky, Lara si zase natáčela příspěvky na sociální sítě. Nutno ovšem zmínit, že v žádném z jejích příspěvků nefiguroval Vémola. Dívka tak na sebe nejspíše nechtěla poutat příliš velkou pozornost.

Rodinná idylka

Za to Instagram Lely se Vémolou jen hemží. Den před zápasem vyznala zápasníkovi veřejně svou lásku. "Dnes je to přesně šest roků, co jsme spolu, a rok od výročí naší svatby. Máš můj neskutečný obdiv, jaký jsi makač a vždy jdeš za svým cílem," pěla chválu na svého manžela. "Chtěla bych ti poděkovat za nádherné půlnoční překvapení v podobě krásné kytičky i navzdory tomu, že jsi shazoval váhu. Spolu to zvládneme, ať se děje cokoliv. Těším se na další roky před námi a plno zážitků," dodala nadšeně Lela, která jak to tak vypadá, zapomněla na všechny úlety svého muže.