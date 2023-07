Karlos Vémola přiznal milý koníček: Už v dětství propadl sbírání motýlů

MMA zápasník Karlos Vémola není jen úspěšný sportovec, je to především také velký milovník zvířat. V jeho Vémolandu najdete zvířata od psů až po tygry. K netradičnímu koníčku se stejně jako k zápasení dostal už jako malý kluk.

Karlos Vémola je nejvýraznější osobností bojové scény v České i Slovenské republice. Není nikdo, kdo by ho neznal. Vémola ale není populární jen ve sportovním odvětví. Díky tomu, že zcela vybočuje z řady, je i hvězdou showbyznysu. K takové popularitě ušel obrovský kus cesty. V dětství byl totiž stydlivým klukem s oční vadou.

Všestranný sportovec

Svou sportovní kariéru odstartoval Vémola v tradičním českém Sokolu. „Do Sokola mě přivedl tatínek a pro mě to z dnešního pohledu bylo něco neskutečného. Všichni trenéři byli můj vzor, učili mě cílevědomost, za tohle jsem jim velmi vděčný. Není to o tom, na jaký sport své dítě dáte, ale kdo ho v tom sportu vede, protože ti trenéři se stávají druhými rodiči. Naučí vás touze po vítězství, naučí vás, jak se stát dobrým člověkem, a to se pak promítá i mimo tělocvičnu,” prozradil o začátcích sportování.

Životní styl sportovce ho chytl za srdce natolik, že se rozhodl poznávat svůj oblíbený koníček za hranicemi. „Já jsem se zamiloval do kulturistiky a velmi jsem chtěl poznat, jak kluci v Anglii žijí a trénují. Nebyly tehdy takové možnosti a finance, ale můj známý tam jel na víkend kamionem, tak jsem mu řekl, jestli nemůžu jet s ním a on souhlasil. Z jednoho víkendu se pak stalo 15 let, než jsem se nadobro vrátil zpět. Tak moc jsem se do toho londýnského života zamiloval,“ zavzpomínal v rozhovoru pro A11.

Láska ke zvířatům

I když veřejnost vnímá Vémolu jako drsného chlápka, má i svou skrytou něžnou stránku. Doma ukrývá dost netradiční sbírku. „Já jsem sbíral motýly už od dětství. Dokonce jsem si dřív pěstoval housenky, abych měl doma krásného vychovaného motýla. Na tohle už teď nemám moc času, a navíc ta fauna a flora v Česku už není to, co bývala. Nyní jezdím po různých burzách a kupuji je. Pořád k tomu mám velký vztah,“ odkryl svou další vášeň zápasník. Kromě sbírky motýlů má ve svém Vémolandu lvy, tygry, exotické ryby, žraloky a krokodýly. Bojovník se nechal slyšet, že si po každém vyhraném zápase kupuje nového mazlíčka do své domácí ZOO.