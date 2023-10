Karlos Vémola prozradil další plány: Jeden člověk mu nedá spát

Po květnové prohře s Patrikem Kinclem mnozí Vémolu posílali do sportovního důchodu. Osmatřicetiletý bojovník nyní ukázal, že rozhodně nepatří do starého železa. Po smutné prohře to pro něj byl už druhý zápas ve kterém triumfoval. Nyní má před sebou možná nejdůležitější zápasy kariéry.

Bezprostředně po zápase si Vémola řekl o třetí souboj s Kinclem a odvetu s Attilou Véghem. Spekuluje se o tom, že pro Karlose by tyto dva zápasy mohly být právě ty poslední. Oběma aktérům chce porážku vrátit se vším všudy.

Zápas století 2

Vémola v Bratislavě potvrdil svou neotřesitelnou pozici šampióna v polotěžké váze. Nebyla to jen tak ledajaká výhra. Karlos se postaral o nejrychlejší KO v organizaci Oktagon i ve své kariéře. Není se čemu divit, že mu narostlo sebevědomí do nebeských výšin. Hned po zápase k trilogii vyzval nesmiřitelného rivala Patrika Kincla, s kterým se dokonce i soudí. „Není v situaci, kdy to musí za každou cenu vzít. Určitě se ale v noci nejednou převalil,“ řekl pro Sport.cz promotér organizace Ondřej Novotný. Kincl není jediný, kdo nedá Vémolovi spát. Legendární Terminátor si do klece po sobotním skalpu pozval i Attilu Végha. Dlouhodobě se spekuluje o tom, že Zápas století číslo dvě bude už příští rok.

Napravuje reputaci

Karlos Vémola stoupl po sobotě u mnoha MMA fanoušků na ceně. Na zápasníkovi je v posledním roce vidět, že ubírá na svých trash talk show. Vůči soupeřům projevuje více pokory. Nyní po zápase udělal takové gesto, které vyrazilo všem dech. Bonus večera, který získal za svůj knokaut, věnoval Palu Langerovi. Skromného ajťáka z Košic chce tímto krokem podpořit v jeho kariéře. Vémola věří, že mu peníze pomohou v přípravě na další zápasy. „Chtěl bych všem poděkovat za to, jak jste mě tu vybučeli, a za to, co společně s Oktagonem děláme. Poprvé jsem zápasil proti někomu, koho jsem respektoval, a mrzí mě, že jste to pojali jako zápas Česka proti Slovensku,“ prozradil na závěr večera staronový šampión, který rozhodně nepatří v posledních měsících k oblíbencům publika.